Japonya'da kuş gribi salgını büyüyor! 1,7 milyon tavuk itlaf edildi

07 Ocak 2025 07:18 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 07:21

Japonya makamları, ülkenin kuzeyindeki kuzey Iwate bölgesindeki bir kümes hayvanı çiftliğinde kuş gribi salgınının doğrulanması sonrası 50 bin tavuğu daha itlaf etmeye başladı. İtlaf edilen toplam tavuk sayısı 1,7 milyonu buldu

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Japonya​'da Tarım Bakanlığı​'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede bu sezon görülen 19. yüksek patojenli kuş gribi​ salgını oldu. Haber ajansı Jiji Press'in Aralık ayında aktardığına göre, bakanlık, sezon başlangıcından bu yana 11 ilde toplamda yaklaşık 1,7 milyon kuşun itlaf edildiğini bildirdi.

İKİ ÇİFTLİK KARANTİNADA

AFP'nin haberine göre, genetik testler virüsün neden olduğunu belirleyerek derhal kontrol önlemleri alınmasını sağladı. Bölgesel Iwate hükümetinde görevli Bay Hiroshi Yoshida, etkilenen bölgeye 3 km yarıçapındaki iki yakın çiftlikte 170.000 kuşa hareket kısıtlaması getirildiğini duyurdu. Ayrıca, 10 kilometrelik bir gözetleme bölgesi oluşturularak, civardaki yaklaşık 3,8 milyon kuşun taşınması kısıtlandı.

Geçtiğimiz perşembe günü, Iwate ve merkezi Aichi bölgesindeki ayrı çiftlikler, benzer enfeksiyonlar doğrulandıktan sonra sırasıyla 120.000 ve 147.000 kuşu itlaf etti.

YÜREK SIZLATAN KATLİAM

Salgındaki en büyük itlaf, virüsün yayılmasını engellemek için 1,1 milyondan fazla kuşun öldürüldüğü Ibaraki'deki bir çiftlikte aralık ayında gerçekleşti.

Kasım ayında, Gyoda kentinin Saitama eyaletindeki bir çiftlikte virüs salgını bildirilmesinin ardından yaklaşık 2 bin 500 tavuk itlaf edildi.

Çevre Bakanlığı, Hokkaido'daki yabani kuşlarda tespit edilen kuş gribi vakalarının ardından ekim ayında kuş gribi alarmını en yüksek seviyeye çıkardı.

BAKANLIKTAN HALKA UYARI

Bakanlık açıklamasında, "Kuş gribi, enfekte kuşlarla yakın temas olmadan insanları nadiren etkilerken, halkı kuş leşlerine dokunmaktan kaçınmaya ve herhangi bir gözlemi yerel yetkililere bildirmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, virüsün daha fazla yayılmasını önleme konusunda devam eden zorlukla mücadele ederken izleme ve kontrol altına alma çabalarını yoğunlaştırma sözü verdi.