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 | Berkay Alptekin

Japonya'da 'Osprey' paniği! ABD'ye ait uçak acil iniş yaptı

Japonya'da konuşlu ABD ordusuna ait Osprey tipi bir nakliye uçağı acil iniş yaptı. Japonya’da Hanamaki Havaalanı’na iniş gerçekleştiren uçağın mekanik arıza verdiği bildirildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 12:13

’da konuşlu ABD ordusuna ait Osprey tipi nakliye uçağı, yerel saatle 09.50’de Iwate eyaletindeki Hanamaki Havaalanı’na yaptı. Havaalanı yönetiminden edinilen bilgilere göre uçak, inişten kısa bir süre önce mekanik arıza bildirdi.

Ancak yapılan incelemelerde herhangi bir soruna rastlanmadı. Acil iniş nedeniyle yaralanan kimse olmadığı ve sivil uçak trafiğinde de aksama yaşanmadığı belirtildi. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, Osprey tipi uçağın acil iniş yaptıktan sonra pistte ilerlediği görüldü. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Japonya'da 'Osprey' paniği! ABD'ye ait uçak acil iniş yaptı

BU İLK DEĞİL

ABD ordusuna ait Osprey tipi bir nakliye uçağı 18 Temmuz'da Japonya'nın Akita eyaletindeki Odate-Noshiro Havaalanı’na güvenlik kontrolü gerekçesiyle acil iniş yapmıştı.

Uçağın acil iniş öncesinde havaalanına bildirimde bulunmadığı açıklanmıştı. Mart ayında da Osprey tipi 2 uçak, Japonya'nın Matsumoto Havaalanı'na art arda acil iniş yapmıştı.

Japonya'da 'Osprey' paniği! ABD'ye ait uçak acil iniş yaptı

'OSPREY' KAZALARLA GÜNDEMDE

Öte yandan Japonya'da 29 Kasım 2023'te ABD’ye ait V-22 Osprey askeri uçağının Yakuşima Adası açıklarındaki sulara düşmesi sonucu 8 mürettebat üyesinden kurtulan olmamıştı.

Kazanın ardından V-22 Osprey askeri uçaklarını kullanan Japonya kendi filosunu geçici olarak yere çekmiş, ABD’den de Japonya topraklarındaki aynı tip uçakları yere indirmesini istemişti.

Ağustos 2023'te ise yine ABD'ye ait Osprey askeri uçağı askeri tatbikat sırasında Avustralya kıyılarında düşmüş, 3 deniz piyadesi hayatını kaybetmişti.

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ETİKETLER
#japonya
#kazalar
#abd ordusu
#acil iniş
#Havaalanı İşletmeleri
#Osprey
#Nakliye Uçağı
#Dünya
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