Japonya'da pirinç krizi patlak verdi: Doğal afetlerden korkan halk stoka başladı raflar boş kaldı

08 Eylül 2024 11:06 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 11:22

Doğal afetlerden korkan Japonya halkı, pirinç stoku yapmaya başlayınca olanlar oldu. Ülkedeki marketlerde pirinç rafları boş kaldı. Pirinç krizi nedeniyle bazı marketlerde ise müşteri başına satış sınırlaması getirildi.

Japonya'da pirinç krizi baş gösterdi. Geçtiğimiz ay ülkeyi vuran 7.1 büyüklüğündeki deprem ve Shanshan Tayfunu halkın korkuya kapılmasına neden oldu. Japonya halkı, pirinç stoku yapmaya başladı. Birçok markette pirinç rafları boş kaldı. Raflara, ''Arz eksikliği nedeniyle pirinç satışı yapılamamaktadır'' uyarıları asıldı. Bazı marketler ise pirince müşteri başına satış sınırlaması getirdi.

''MÜŞTERİYE 'YOK' DİYORUZ''

Üretimin olumsuz hava koşullarından etkilenmesi ve ülkede yaşanan turist patlaması da eklenince ciddi bir kriz baş gösterdi. Tokyo'nun turistik bölgelerinden biri olan Ueno'daki bir Türk restoranında çalışan Yakup Baran, yaşanan durumu şu sözlerle anlattı:

'''Elinde stok olan yerler de 3-5 kilo veriyor. O da bize yetmiyor. Müşteriye ‘yok’ diyoruz.''

Pilav içeren yemekleri de hazırlamak artık çok zor bir hale geldi. Ülkenin en çok tüketilen gıda maddelerinden biri olması nedeniyle halk bir çözüm bulunmasını istiyor.

Duruma ilişkin konuşan Yuka Ozawa ise, “Ben de pilav yemeyi çok seviyorum. Ancak bu aralar nereye gidersem gideyim pirinç bulmak zor. En kısa sürede sorunun çözülmesini umuyorum” ifadelerini kullandı.

''DOĞAL AFETLER STOKU DA BERABERİNDE GETİRDİ''

Pirincin Japonlar için çok önemli bir tarım ürünü olduğunu söyleyen Ryu Wakayama da, süpermarketler dahil hiçbir yerde pirinç bulamadığını ifade etti. Bu durumun insanların hayatını olumsuz etkilediğini vurgulayan Wakayama, “Japonlar için pirinçsiz hayat çok zor” şeklinde konuştu. Yusaku Maeda ise, pirinç arzında yaşanan sorunların deprem ve tayfun gibi doğal afetler sonrasında oluşan stok yapma eğiliminden kaynaklandığını belirtti.

REKOR SAYIDAKİ TURİST ZİYARETİ TÜKETİMİ ARTIRDI

Japonya'da özel sektörün elindeki pirinç stoku Haziran ayında 1,56 milyon tona düşerek 1999’da bu alanda veri toplanmaya başlanmasından bu yana en düşük seviyeye gerilemişti. Her yıl ortalama 100 bin ton azalan pirinç talebi ise Haziran 2024'e kadarki 1 yıllık sürede önceki yıla göre 110 bin ton artarak 7,02 milyon tona yükselmişti.

Pirinç talebindeki artışın nedenleri arasında rekor sayıdaki yabancı ziyaretçinin tüketimi artırması ve iklim koşulları nedeniyle arzda yaşanan düşüş gösterilmişti. Yaşanan doğal afetlerin ise stok yapma eğilimini artırdığı yorumları yapılmıştı.