Japonya'daki Tower Records isimli zincir müzik mağazası, alışveriş sitesine yetkisiz erişim sağlanması sonucu 11 milyon kişisel verinin sızdırıldığını açıkladı.

Söz konusu güvenlik ihlalinin 19 Kasım'da tespit edildiği kaydedilirken, sızdırılan veriler arasında müşterilerin e-posta adresleri, üyelik bilgileri ve ürün gönderim adresleri gibi bilgilerin bulunduğu ifade edildi.

Müşterilerin kredi kartı bilgilerinin güvende olduğu aktarılarak, dün itibarıyla ele geçirilen verilerin kötüye kullanımından doğan herhangi bir ikincil zararın doğrulanmadığı vurgulandı.

Şirket, müşterilerine şüpheli e-postaları ve eklerini açmama ve kredi kartı bilgilerini şüpheli platformlara girmeme uyarısında bulundu.