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Japonya’da toprak kayması: Çok sayıda kişi kayıp

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Temmuz 2024 10:45 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 10:53

Japonya’nın Ehime eyaletinde şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu. Yaşanan afet sonrası çok sayıda kişiden haber alınamadığı belirtildi.

Japonya’nın Ehime eyaletinde etki gösteren şiddetli yağışlar, Matsuyama şehrinde toprak kaymasına neden oldu. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre yerel saatle 04.00 sıralarında yaşanan felaketin ardından 50 metre genişliğinde ve 100 metre yüksekliğindeki yamacın altında bulunan birçok yapı çamur ve toprağa gömüldü.

Bölgede bulunan 2 katlı ahşap bir binada yaşayan 3 kişiden haber alınamadığını açıklayan yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

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22 BİN KİŞİYE TAHLİYE UYARISI 

Öte yandan, şiddetli yağış riskinin devam etmesi nedeniyle Matsuyama şehrindeki 13 bin 226 hanede yaşayan 22 bin 62 kişiye tahliye uyarısı yapılırken, Matsuya Üniversitesi’nde derslere 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.

Riskli bölgelerde yaşayan sakinleri sel ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olmaya çağıran yetkililer, binaların üst katlarına ya da yüksek kesimlere çıkma uyarısında bulundu.

Japonya’da toprak kayması: Çok sayıda kişi kayıp - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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