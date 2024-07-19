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Japonya'da trajikomik olay! Sigarayla evi havaya uçurdu, gerçek bambaşka çıktı

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Temmuz 2024 13:56 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 14:08

Japonya'da bir apartman dairesinde yaşayan 40'lı yaşlarındaki adam intihar etmek için önce gazı açtı, ardından da vazgeçerek sigara yaktı. Gaz dolan evde patlama yaşandı.

Japonya'nın Saitama eyaletinde dün gece patlama yaşandı. Emniyet güçleri ve görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, Kawaguchi şehrindeki 15 katlı bir binanın 3’üncü katında bulunan dairede yerel saatle 20.30 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi.

Japonya'da trajikomik olay! Sigarayla evi havaya uçurdu, gerçek bambaşka çıktı - 1. Resim

Çevredeki yapılarda da hasara neden olan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, dairenin sahibi dahil 8 kişinin yaralandığı tespit edildi. Bölgedeki hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Japonya'da trajikomik olay! Sigarayla evi havaya uçurdu, gerçek bambaşka çıktı - 2. Resim

“İNTİHAR ETMEYE ÇALIŞTIM VAZGEÇİP SİGARA YAKTIM”

Patlamanın meydana geldiği dairede yaşayan 40’lı yaşlardaki erkeğin polisteki ifadesi ise kan dondurdu. Şahsın, “Gazı açarak intihar etmeye çalıştım ama daha sonra vazgeçtim.

Odayı biraz havalandırdıktan sonra sigara yakınca patlama meydana geldi” dediği belirtildi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Japonya'da trajikomik olay! Sigarayla evi havaya uçurdu, gerçek bambaşka çıktı - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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