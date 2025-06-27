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 | Berrak Arıcan

Japonya'da 'Twitter katili' idam edildi! Ülkede 3 yıl sonra bir ilk

Japonya'da 3 yılın ardından ilk kez bir idam cezası infaz edildi. Sosyal medya üzerinden tanıştığı 9 kişiyi katleden Takahiro Shiraishi asılarak idam edildi.

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Japonya'da 'Twitter katili' idam edildi! Ülkede 3 yıl sonra bir ilk
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 09:12
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 09:12

Japonya'da 2017 yılında hakkında idam kararı verilen Takahiro Shiraishi isimli mahkumun cezası infaz edildi. Sosyal medya üzerinden tanıştığı insanları öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Shiraishi'nin infazı Japonya'da 3 yıl sonra ilk olarak kayıtlara geçti.

Japonya'da 'Twitter katili' idam edildi! Ülkede 3 yıl sonra bir ilk

9 KİŞİYİ BOĞUP CESETLERİ PARÇALADI

Kamuoyunda 'Twitter katili' olarak bilinen Shiraishi, Kanagawa’da bulunan Zama kentindeki dairesinde sekiz kadın ve bir erkeği boğduğu ve cesetlerini parçalara ayırdığı iddiasıyla yargılanıyordu.
Adalet Bakanı Keisuke Suzuki, Shiraishi'nin idamına izin verirken dikkatli bir değerlendirme ve inceleme gerçekleştirildiğini söyledi. Bakan Suzuki, ''toplumda büyük bir şok ve rahatsızlığa sebep olan'' suçları ''son derece bencil'' saiklerle işlendiğini de belirtti.

Japonya'da 'Twitter katili' idam edildi! Ülkede 3 yıl sonra bir ilk

YENİ HÜKÜMET DÖNEMİNDE İLK İDAM

Shiraishi'nin idamı, Japonya'da göreve başlayan Başbakan Shigeru İshiba'nın hükümeti döneminde infaz edilen ilk idam cezası oldu. Japonya'da idam mahkumlarına cezalarının infaz edileceği birkaç saat önceden haber ediliyor. İnsan hakları örgütleri, ölüm cezasına çarptırılan kişilerin üzerine yüklenen stres dolayısıyla bu duruma tepki gösteriyor.

Öte yandan Japonya’da en son 2022 yılında bir mahkum idam edilmişti. İdam edilen kişi 2008 yılında bıçaklı saldırılar düzenleyen bir kişiydi.

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ETİKETLER
#japonya
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#Ölüm Cezası
#Takahiro Shiraishi
#Twitter Katili
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#Twitter Katili
#Ölüm Cezası
#Dünya
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