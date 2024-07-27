Japonya’daki şiddetli yağışlarda bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı yükseldi, kayıplar aranıyor

27 Temmuz 2024 09:50 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 09:54

Japonya'nın Yamagata ve Akita eyaletlerini vuran şiddetli yağışların bilançosu ağırlaştı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre Yamagata eyaletinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Bulunan cesedin yardım çağrısı alan ve olay yerine giderken araçlarıyla birlikte sele kapılan ve kaybolan 2 polis memurundan birine ait olduğu değerlendirilirken, kimlik tespiti çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Son gelişmeyle birlikte ölü sayısı 2’ye yükseldi, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nin (SDF) de desteğiyle devam ettiği bildirildi.

YÜZLERCE YAPI ZARAR GÖRDÜ

Yağışların bugün etkisini azaltması ile birlikte felaketin neden olduğu maddi zarar da netleşmeye başladı. Yamagata eyaletinde 750, Akita eyaletinde 116 olmak üzere en az 866 yapının sel nedeniyle zarar gördüğü tespit edilirken, birçok bölgede kısmi su ve elektrik kesintilerinin yaşandığı aktarıldı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ HAYATI DURMA NOKTASINA GETİRMİŞTİ

Japonya'nın Yamagata ve Akita eyaletleri Perşembe günü itibarıyla şiddetli mevsimsel yağışların etkisine girmiş, birçok bölgede nehir taşkınları, sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelmişti. Binlerce kişiye yönelik acil güvenlik uyarısı yayınlanırken, yetkililer riskli bölgelerde yaşayan sakinlere güvenli alanlara taşınma ya da üst katlara çıkma uyarısı yapmıştı.