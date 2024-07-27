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Japonya’daki şiddetli yağışlarda bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı yükseldi, kayıplar aranıyor

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Temmuz 2024 09:50 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 09:54
Japonya’daki şiddetli yağışlarda bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı yükseldi, kayıplar aranıyor

Japonya’da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürerken, yüzlerce yapının sel nedeniyle zarar gördüğü açıklandı.

Japonya'nın Yamagata ve Akita eyaletlerini vuran şiddetli yağışların bilançosu ağırlaştı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre Yamagata eyaletinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Japonya’daki şiddetli yağışlarda bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı yükseldi, kayıplar aranıyor - 1. Resim

Bulunan cesedin yardım çağrısı alan ve olay yerine giderken araçlarıyla birlikte sele kapılan ve kaybolan 2 polis memurundan birine ait olduğu değerlendirilirken, kimlik tespiti çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Japonya’daki şiddetli yağışlarda bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı yükseldi, kayıplar aranıyor - 2. Resim

Son gelişmeyle birlikte ölü sayısı 2’ye yükseldi, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nin (SDF) de desteğiyle devam ettiği bildirildi.

Japonya’daki şiddetli yağışlarda bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı yükseldi, kayıplar aranıyor - 3. Resim

YÜZLERCE YAPI ZARAR GÖRDÜ

Yağışların bugün etkisini azaltması ile birlikte felaketin neden olduğu maddi zarar da netleşmeye başladı. Yamagata eyaletinde 750, Akita eyaletinde 116 olmak üzere en az 866 yapının sel nedeniyle zarar gördüğü tespit edilirken, birçok bölgede kısmi su ve elektrik kesintilerinin yaşandığı aktarıldı.

Japonya’daki şiddetli yağışlarda bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı yükseldi, kayıplar aranıyor - 4. Resim

ŞİDDETLİ YAĞIŞ HAYATI DURMA NOKTASINA GETİRMİŞTİ

Japonya'nın Yamagata ve Akita eyaletleri Perşembe günü itibarıyla şiddetli mevsimsel yağışların etkisine girmiş, birçok bölgede nehir taşkınları, sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelmişti. Binlerce kişiye yönelik acil güvenlik uyarısı yayınlanırken, yetkililer riskli bölgelerde yaşayan sakinlere güvenli alanlara taşınma ya da üst katlara çıkma uyarısı yapmıştı.

Japonya’daki şiddetli yağışlarda bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı yükseldi, kayıplar aranıyor - 5. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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