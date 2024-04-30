Japonya'dan ayılara karşı yeni yöntem: Yapay zeka devreye giriyor

30 Nisan 2024 09:12 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 09:20

Japonya'nın merkezindeki Toyama vilayetindeki bir pilot sistem, insanlara yakın alanlarda hareket halindeki ayıları tespit etmek için hükümet, belediye ve özel güvenlik kameralarından gelen canlı yayınları izleyecek ve ilgili yerel yetkililere, polise ve avcılara anında uyarılar gönderecek.

Yapay zeka aynı zamanda ayıların gelecekte nerede olacaklarını tahmin etmeye çalışmak için de hareketlerini izleyecek. Plan başarılı olursa, ülkenin önemli ayı popülasyonlarının bulunduğu diğer bölgelerinde de uygulamaya konacak.

19 İLDE 200 YARALANMA, 6 ÖLÜM

Mart ayına kadar 19 ildeki ayı saldırılarında 200'den fazla yaralanma ve 6 ölüm meydana geldi. Bu, ülke çapındaki verilerin kullanıma sunulmasından bu yana kaydedilen en yüksek rakamlardı.

Ayıların temel gıdalarının hasatındaki dalgalanmalar ve kırsal kesimdeki nüfus azalması, hayvanlarla karşılaşmaların artmasındaki faktörler olarak gösterildi.

Uzmanlar, kırsal kasaba ve köylerdeki gürültülü davranışları ayıları uzak tutmaya yardımcı olan çocukların sayısındaki istikrarlı düşüşün de başka bir faktör olduğuna inanıyor.