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Japonya'dan dünyaya yayılan 'Marimo' çılgınlığı! Sessiz ve zahmetsiz 'ev arkadaşı'

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ocak 2025 13:23 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 13:49
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Japonya’da 1898'de Japon botanikçi Takiya Kawakami tarafından 'Marimo' adını alan şans yosunu, bilim dünyasında Aegagropila linnaei adıyla tanınıyor. Günümüzde doğup büyüdüğü topraklardan dünyaya yayılan ve bir çılgınlık haline gelen Marimo evcil hayvan olarak görülüyor.

Özellikle Japonya’da yer alan Hokkaido​ Adası’ndaki Akan Gölü’nde, öte yandan İzlanda, İskoçya ve Estonya’da da görülen Marimo, namıdiğer yeşil yosun toplarıdır.

Dalgaların hareketi sayesinde zamanla küre formunu alan marimolar, yavaş büyüyen ve bakım kolaylığıyla bilinen bitkilerdir. Estetik görünümü ve dayanıklı yapısı sayesinde akvaryumlarda sıkça tercih edilir.

Japonya'dan dünyaya yayılan 'Marimo' çılgınlığı! Sessiz ve zahmetsiz 'ev arkadaşı' - 1. Resim

JAPON ÜRETİCİLERİNDEN FIRSAT ADIMI

Japon üreticiler tarafından fırsat olarak görülmesiyle birlikte marimolar artık küçük cam kavanozlarda veya metal konservelerde satılmaya başlandı. Konserve formatındaki bu marimolar, evcil hayvan olarak beslemek isteyenler için pratik bir çözüm sunuyor.

Japon üreticilerin bildirdiğine göre marimoların bakımı oldukça basit gibi görünüyor. Konservede gelen suyu düzenli aralıklarla tazelemek ve marimonun ihtiyacı olan gün ışığını sağlamaya özen göstermek yeterli oluyor.

Japonya'dan dünyaya yayılan 'Marimo' çılgınlığı! Sessiz ve zahmetsiz 'ev arkadaşı' - 2. Resim

SESSİZ VE ZAHMETSİZ BİR "EV ARKADAŞI"

Marimolar, doğrudan dokunulabilen, sevimli görünen bir o kadar da ilginç bir canlı arayanlar için "evcil yosun" kategorisinde yeni bir alternatif sunuyor. Diğer evcil hayvanlara kıyasla çok daha az eforla bakılabilen bu yosunlar, stres atmak ve doğayı ev ortamına taşımak isteyenler için iyi bir alternatif sunuyor. Hem bitki hem de canlı özelliğini taşıyan marimo, sessiz ve zahmetsiz bir "ev arkadaşı" olarak tanımlanıyor.

Japonya'dan dünyaya yayılan 'Marimo' çılgınlığı! Sessiz ve zahmetsiz 'ev arkadaşı' - 3. Resim

KISITLAMALAR ONLARI KORUMA ALTINDA TUTUYOR

Japonya​ marimoların doğal yaşam alanlarındaki popülasyonunu korumak için çeşitli kısıtlamalarda bulunuyor. Böylelikle ticari amaçla yetiştirilen marimolar özel çiftliklerde kontrollü koşullarda üretiliyor. Bu nedenle doğal ortamlarda yaşayan marimoların geleceği de güvence altında oluyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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