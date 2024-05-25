Japonya'dan Filistin adımı: Tüm çabalarını destekliyoruz

25 May 2024 10:27 - Güncelleme : 25 May 2024 10:27

Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında; Filistin devletinin tanınması konusunu kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldığını söyledi.

Bölgede tansiyonu düşürmeye ve insani durumu iyileştirmeye yönelik diplomatik çabalarını sürdüreceklerinin altını çizen Kamikawa, Filistinlilerin bağımsız bir devlete sahip olma isteğini anladıklarını söyledi.

"TÜM ÇABALARINI DESTEKLİYORUZ"

Taraflar arasındaki müzakereleri ve iki devletli çözümü desteklerini aktaran Kamikawa, "Filistinlilerin bağımsız devlet kurma hedefini anlıyor, bu konudaki çabalarını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ICC'NİN NETANYAHU VE GALLANT KARARI

Filistin devletinin tanınması konusunu, barış sürecinin nasıl ilerletilebileceğini de göz önünde bulundurarak kapsamlı bir şekilde ele almaya devam edeceklerini belirten Kamikawa, Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" çıkarılması yönündeki talebi ile ilgili süreci takip edeceklerini de sözlerine ekledi.