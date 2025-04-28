Japonya'nın en uzun yaşayan insanı hayata gözlerini yumdu

Japonya'nın en yaşlı insanı olarak bilinen Okagi Hayashi, 115 yaşında hayatını kaybetti. Hayashi'nin kalp yetmezliği nedeniyle öldüğü açıklandı.

Japonya'nın en yaşlı insanı Okagi Hayashi, 115 yaşında hayatını kaybetti. Japonya Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gifu eyaletine bağlı Toki şehrinde yaşayan Okagi'nin tedavi gördüğü hastanede 26 Nisan’da kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Toki Belediye Başkanı Junji Kato haberi doğrulayarak, "Şehrimize umut veren Okagi Hayashi Hanımefendinin ani vefatından derin üzüntü duyuyoruz. Merhumun yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz. Kendisinin sıcak gülümsemesi daima kalplerimizde yaşayacak" açıklamasında bulundu.

ARTIK ÜLKENİN EN YAŞLISI 114 YAŞINDA

Hayashi’nin vefatı ile birlikte Japonya’nın Aichi eyaletine bağlı Koda kasabasında yaşayan 114 yaşındaki Mine Kondo ülkenin en yaşlı insanı oldu.

Aralık ayında Japonya’nın en yaşlı insanı olmuştu. Hayashi, dünyanın en yaşlı insanı olarak bilinen 116 yaşındaki Tomiko Itooka'nın Aralık ayında hayatını kaybetmesiyle Japonya’nın en yaşlı kişisi unvanını elde etmişti.