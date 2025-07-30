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 | Yusuf Özgür Bülbül

Japonya’nın en yaşlı insanı Hiroyasu Miyoko hayatını kaybetti!

Japonya, ülkenin en yaşlı vatandaşı unvanını taşıyan Hiroyasu Miyoko'nun 114 yaşında vefat etmesinin üzüntüsünü yaşıyor. Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'nın duyurusuna göre, ülkenin güneyindeki Oita eyaletinin Nakatsu bölgesinde ikamet eden Hiroyasu, dün yaşamını yitirdi...

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Japonya’nın en yaşlı insanı Hiroyasu Miyoko hayatını kaybetti!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 19:32
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 19:50

’nın en yaşlı insanı Hiroyasu Miyoko'nun 114 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığının açıklamasına göre, ülkenin güneyindeki Oita eyaletinin Nakatsu bölgesinde yaşayan Hiroyasu dün yaşamını yitirdi.

Japonya’nın en yaşlı insanı Hiroyasu Miyoko hayatını kaybetti!

"ENERJİ KAYNAĞIYDI"

Nakatsu Belediye Başkanı Okuzuka Masanori, açıklamasında Hiroyasu'nun ölümünden üzüntü duyduğunu belirterek, " için umut ve enerji kaynağıydı." ifadesini kullandı.

23 Ocak 1911'de Nakatsu'da doğan Hiroyasu, Tokyo'da sanat eğitimi almış ve güneybatıdaki Hiroşima'da öğretmenlik yapmıştı. İlkokul öğrencilerine Japon kaligrafisi "şodo" dersleri veren Hiroyasu, bir dönemdir yaşadığı bakımevinde düzenlenen etkinlikte 23 Ocak 2025'te 114. yaş gününü kutlamıştı.

Hiroyasu, 21 Mayıs 2025'te Usui Masu'nun 114 yaşında Şizuoka'da ölümü sonrası "ülkenin yaşayan en yaşlı insanı" ünvanını elde etmişti. Hiroyasu'nun ölümü sonrası yeni ünvan Nara eyaletinde yaşayan 28 Mayıs 1911 doğumlu Kagawa Şigeko'ya geçti.

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