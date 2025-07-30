Japonya’nın en yaşlı insanı Hiroyasu Miyoko hayatını kaybetti!

Japonya’nın en yaşlı insanı Hiroyasu Miyoko'nun 114 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığının açıklamasına göre, ülkenin güneyindeki Oita eyaletinin Nakatsu bölgesinde yaşayan Hiroyasu dün yaşamını yitirdi.

"ENERJİ KAYNAĞIYDI"

Nakatsu Belediye Başkanı Okuzuka Masanori, açıklamasında Hiroyasu'nun ölümünden üzüntü duyduğunu belirterek, "Uzun ömür için umut ve enerji kaynağıydı." ifadesini kullandı.

23 Ocak 1911'de Nakatsu'da doğan Hiroyasu, Tokyo'da sanat eğitimi almış ve güneybatıdaki Hiroşima'da öğretmenlik yapmıştı. İlkokul öğrencilerine Japon kaligrafisi "şodo" dersleri veren Hiroyasu, bir dönemdir yaşadığı bakımevinde düzenlenen etkinlikte 23 Ocak 2025'te 114. yaş gününü kutlamıştı.

Hiroyasu, 21 Mayıs 2025'te Usui Masu'nun 114 yaşında Şizuoka'da ölümü sonrası "ülkenin yaşayan en yaşlı insanı" ünvanını elde etmişti. Hiroyasu'nun ölümü sonrası yeni ünvan Nara eyaletinde yaşayan 28 Mayıs 1911 doğumlu Kagawa Şigeko'ya geçti.