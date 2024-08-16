Japonya'nın üstüne kabus gibi çöktü! Marketler boş, bine yakın uçuş iptal! Alarm yine verildi
Japonya'da Ampil Tayfunu ülkenin üzerine kabus gibi çöktü. En az 990 uçuş iptal edilirken, tren seferlerinin de durdurulma kararı alındı. Halk marketlere akın etti, raflar boş kaldı.
Japonya'nın Kanto bölgesi başta olmak üzere çeşitli bölgelerinde etkili olan Ampil Tayfunu, ülkede hayatı felç etti. Farklı eyaletlerden planlanan en az 990 uçuş iptal edildi.
TREN SEFERLERİ DE DURDURULDU
Tohoku, Joetsu, Hokuriku, Yamagata, Tokaido ve Sanyo kentlerinde hızlı tren seferleri de durduruldu. Ülke genelinde birçok yerel tren hattında iptaller ve gecikmeler yaşanırken, bazı otoyollar tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.
ÇALIŞANLARA TALİMAT: EVDEN ÇALIŞIN, DIŞARI ÇIKMAYIN!
Bazı şirketler çalışanlarına evden çalışması için talimat verirken bazıları ise mesai saatlerini erken bitirme kararı aldı. Ayrıca birçok kamu kurumu da çalışma saatlerini kısaltarak öğle saatlerinde kapanma kararı aldı.
Halkın tayfun endişesiyle marketlere akın etmesi sonucu sabah saatlerinden itibaren rafların boş kaldığı gözlemlendi Öğle saatlerinde Kanto bölgesinin farklı bölgelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar; ağaçları, elektrik direklerini ve tabelaları yerinden söktü.
BİRÇOK NOKTADA SU BASKINLARI OLDU
Elektrik dağıtım şirketi, yerel saatle 13.00 itibarıyla Kanto'da en az bin 550 hanede elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu. Ayrıca, bazı bölgelerde şiddetli yağışlar nedeniyle su baskınlarının meydana geldiği bildirildi.