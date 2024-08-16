Japonya'nın üstüne kabus gibi çöktü! Marketler boş, bine yakın uçuş iptal! Alarm yine verildi

16 Ağustos 2024 09:58 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 10:15

Japonya'nın Kanto bölgesi başta olmak üzere çeşitli bölgelerinde etkili olan Ampil Tayfunu, ülkede hayatı felç etti. Farklı eyaletlerden planlanan en az 990 uçuş iptal edildi.

TREN SEFERLERİ DE DURDURULDU

Tohoku, Joetsu, Hokuriku, Yamagata, Tokaido ve Sanyo kentlerinde hızlı tren seferleri de durduruldu. Ülke genelinde birçok yerel tren hattında iptaller ve gecikmeler yaşanırken, bazı otoyollar tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.

ÇALIŞANLARA TALİMAT: EVDEN ÇALIŞIN, DIŞARI ÇIKMAYIN!

Bazı şirketler çalışanlarına evden çalışması için talimat verirken bazıları ise mesai saatlerini erken bitirme kararı aldı. Ayrıca birçok kamu kurumu da çalışma saatlerini kısaltarak öğle saatlerinde kapanma kararı aldı.

Halkın tayfun endişesiyle marketlere akın etmesi sonucu sabah saatlerinden itibaren rafların boş kaldığı gözlemlendi Öğle saatlerinde Kanto bölgesinin farklı bölgelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar; ağaçları, elektrik direklerini ve tabelaları yerinden söktü.

BİRÇOK NOKTADA SU BASKINLARI OLDU

Elektrik dağıtım şirketi, yerel saatle 13.00 itibarıyla Kanto'da en az bin 550 hanede elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu. Ayrıca, bazı bölgelerde şiddetli yağışlar nedeniyle su baskınlarının meydana geldiği bildirildi.