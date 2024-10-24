Japonya'nın yakınında tehlike! Rusya 'Kalibr' füzesini fırlattı

24 Ekim 2024 15:43 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 15:44

Ukrayna'ya saldırılarına devam eden Rusya, Büyük Okyanus'ta tatbikat amaçlı yüksek hassasiyetli füze fırlattı. Tatbikatta "Kalibr" füze sistemi kullanıldı. Askeri tatbikatın zorlu hava koşullarında yapıldığı bildirildi.

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Ukrayna’ya saldırılarını sürdüren Rusya, NATO ve ABD ile sık sık gerilim yaşıyor. Olası askeri tehditlere karşı Rusya tatbikatlarla ordusunu cesaretlendiriyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Büyük Okyanus'ta tatbikat amaçlı, uzun menzilli yüksek hassasiyetli "Kalibr" füzesi fırlatıldığını bildirdi.

''KALİBR'' FÜZE SİSTEMİ KULLANILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Pasifik Filosu'nun savaş gemisi, Japonya'nın yakınlarında bulunan Büyük Okyanus sularındaki Avaçinsk koyundan uzun menzilli yüksek hassasiyetli "Kalibr" füze sistemiyle atış yaptı.

Zorlu hava koşullarında fırlatılan Kalibr füzesi, 1300 kilometre menzilindeki Kamçatka bölgesinde Kura poligonundaki hedefi belirli sürede vurdu.

Atışın yapıldığı bölgede, gemi ve uçaklar devreye sokuldu.