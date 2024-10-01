Japonya'nın yeni başbakanı belli oldu! Kişida istifa etmişti

01 Ekim 2024 09:44 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 09:47

Japonya'da Kişida Fumio'nun istifasının ardından ülkenin yeni başbakanı, geçen hafta parti içi seçimlerde kadın rakibi Takaiçi Sanae'yi geride bırakan İşiba Şigeru oldu.

Japonya​ yeni başbakanını seçti. Ülke parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde (Şuugin) düzenlenen oturumda, meclis üyelerinin oylarıyla İşiba Şigeru, LDP ve ortağı Komeito'nun desteğiyle 291 evet oyu alarak Japonya'nın 102. başbakanı oldu.

ERKEN GENEL SEÇİME KADAR GÖREVDE KALACAK

LDP'nin geçen hafta yapılan liderlik seçimine ikisi kadın 9 aday katılmıştı. LDP'de 1970'lerden bu yana en yüksek aday sayısı dikkati çekmişti. İkinci tura kalan seçimde İşiba, kadın rakibi Takaiçi Sanae'yi mağlup ederek yeni LDP lideri seçilmişti. Yeni kabinesini duyurmaya hazırlanan İşiba, İmparatorluk Sarayı'nda düzenlenecek törenle görevine başlayacak. İşiba'nın, görevini 27 Ekim'de düzenlenmesi planlanan erken genel seçimlere kadar yürütmesi bekleniyor.

2023 yılında Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kişida ile bir araya gelmişti.

KİŞİDA İSTİFA ETMİŞTİ

LDP lideri ve Başbakan​ Kişida Fumio​, ağustosta, parti içi siyasi bağış fonu skandalının siyasete yönelik kamu güvenini sarstığı gerekçesiyle istifa edeceğini açıklamıştı. Ekim 2021'de göreve gelen Başbakan Kişida Fumio, geçen haftaki LDP seçimlerine katılmama kararı almıştı. Başbakan Kişida ile kabinesi bu sabah istifa etmişti.

KABİNE ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Öte yandan Işiba Şigeru kabine çalışmalarına da hemen başladı. Jahponya basınına göre eski Savunma Bakanı Takeshi Iwaya, Dışişleri Bakanı olarak atanacak. Eski Savunma Bakanı Motokai Nakatani, eski Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu tarafından yeniden atanacak. Kabine Baş Sekreteri Hayashi Masaru da görevde kalacak.