Java Vatozu: İnsan eliyle nesli tükenen ilk deniz balığı

29 Ekim 2024 16:49 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 16:49

İnsan faaliyetlerinin neden olduğu ilk deniz balığı nesli tükenmesi, bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Charles Darwin Üniversitesi’nde gelen bilgilere göre türün aşırı insan yoğunluğu nedeniyle yok olduğu belirtildi. Uzmanlar diğer türler için de uyarılarda bulundu.

Dünyanın en şaşırtıcı yaşam döngüsü: Her yıl nesli tükeniyor, birkaç ay sonra tekrar ortaya çıkıyor

Dünyanın en şaşırtıcı yaşam döngüsü: Her yıl nesli tükeniyor, birkaç ay sonra tekrar ortaya çıkıyor

Geçtiğimiz yıl Avustralya​ kıyılarında araştırma yapan bilim insanlarının çalışmaları sonucunda, Java vatozu, nesli tükenmiş tür olarak ilan edildi. Bu, insan eliyle yok edilen ilk deniz balığı olarak kayıtlara geçti. Balığın izinin tam anlamıyla yok olduğunu açıklayan bilim insanları, bu yok oluşun büyük bir alarm sinyali olduğunu vurguladı.

Java vatozuna dair veriler oldukça sınır olsa da bilinen tek örnek, 1862 yılında Almanya’dan bir zoolog tarafından Endonezya’da bir balık pazarında satın alınmış ve Berlin Doğa Tarihi Müzesi'nde saklanmıştı.

Balık sadece 33 santimetre uzunluğundaydı ve rengi soluk kahverengiye dönmüştü. Bu tür, diğer vatoz türlerinden farklı bir yapıya sahipti ve Java bölgesinde, endemik bir tür olduğu düşünülüyordu.

YOĞUN İNSAN BASKISINA DAYANAMADI

Charles Darwin Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Julia Constance, Java vatozunun ilk defa insan faaliyetleri sonucu yok olan deniz balığı olduğunu açıklarken, bu balığın Endonezya’daki aşırı balıkçılık faaliyetleri nedeniyle yok olduğunu belirtti. Constance ve ekibi, özellikle Endonezya’da balık avcılığına dair geniş çaplı verilere ulaşarak, Java vatozunun bu yoğun insan baskısına dayanamadığını öne sürdü. Balıkçılığın bu kadar yoğun olduğu bir bölgede Java vatozunun uzun süredir görülmemiş olması, bilim insanlarına göre balığın artık neslinin tükendiğini doğrular nitelikte.

DİĞER TÜRLER İÇİN DE UYARI

Java vatozunun yok oluşu, diğer tehlike altındaki türler için de bir uyarı niteliği taşıyor. Avustralya ve Endonezya​ kıyılarındaki diğer birçok vatoz ve köpekbalığı türü de benzer şekilde yok olma tehdidiyle karşı karşıya. Bilim insanları, dünya denizlerinde başka türlerin de fark edilmeden yok olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.