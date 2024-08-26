Jaws filmi gerçek oldu: Köpek balığı tekneyi ısırdı...  Korku dolu anlar kamerada

26 Ağustos 2024 10:21 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 10:21

Avustralya'da bir köpek balığının küçük bir balıkçı teknesini ısırmaya çalıştığı ana ilişkin inanılmaz görüntüler büyük ses getirdi. Görüntüler Pazar günü Sunshine Coast'taki Mooloolaba kıyılarında kayda alındı. Teknedeki balıkçılar tarafından kayda alınan görüntülerde iki şahsın yaklaşık 5 metre uzunluğundaki köpek balığının saldırısı karşısında yaşadıkları şaşkınlık gözler önüne seriliyor.

Hollywood yapımı ünlü "Jaws" filmini hatırlatan videoda balıkçılardan Jayden Grace hayvan ilk kez suda görüldüğünde "Aman Tanrım, bu çok büyük. Vay canına, vay canına, vay canına, teknemi ısırdı. Teknemi ısırdı. Sanırım gitme zamanı geldi" diye bağırıyor.

1975 ABD yapımı Jaws filmi, devasa büyüklükte bir köpek balığının bir tekneyi dişleriyle parçaladığı sahnesiyle hafızalara kazınmıştı.

AKADEMİSYENİ BİLE ŞAŞIRTAN BÜYÜKLÜK

Diğer yandan görüntüler ülkede büyük ses getirirken, balığın büyüklüğü de tartışma konusu oldu. Devasa boyutu nedeniyle, sosyal medyada yapılan yorumlarda bazı kullanıcılar hayvanın hamile olduğunu ileri sürdü.

Yahoo News Australia'ya konuşan Sidney Üniversitesi'nden Dr. Chris Pepin-Neff ise yalnızca görüntülere bakarak köpek balığının gerçekten yavru taşıyıp taşımadığını söylemenin imkansız olduğunu ancak daha önce bu büyüklükte bir köpek balığı görmediğini söyledi.

Dişi büyük beyaz köpekbalıklarının genellikle erkeklerden daha büyük olduğunu belirtmenin önemli olduğunu söyleyen uzman, "Bu gördüğüm en tombul dişi büyük beyaz köpekbalığı" dedi.

DİŞ İZLERİ TEKNENİN ÜZERİNDE

İki balıkçı kıyıya geri döndükten sonra teknenin köpek balığı tarafından ısırılan bölümünün fotoğrafını da çekti. Söz konusu karede hayvanın bıraktığı büyük diş izleri açıkça seçildi.