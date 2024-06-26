Jens Stoltenberg'in ardından NATO'nun yeni gelen sekreteri Mark Rutte belli oldu

26 Haziran 2024 11:29 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 12:20

NATO müttefikleri, yeni genel sekreteri seçti. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Jens Stoltenberg'in ardından genel sekreter olarak görev alacak.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in geçtiğimiz hafta yarışı bıraktığını söylemesiyle belli olmuştu, bugün ise resmileşti. Hollanda Başbakanı Rutte, görevi 1 Ekim'de Jens Stoltenberg'den devralacak.

STOLTENBERG'DEN İLK AÇIKLAMA

NATO'nun eski lideri Stoltenberg, halefi Rutte'yı̇ "gerçek Transatlantı̇kçı̇, güçlü lı̇der ve uzlaşı kurucu" sözleriyle övdü.

IOHANNIS ÇEKİLDİ, RUTTE GELDİ

Mark Rutte, Hollanda'da koalisyon hükümetinin bozulması üzerine 7 Temmuz 2023'te istifa etmiş ve yeni hükümet kurulana kadar başbakanlık görevini sürdürüp ardından aktif siyaseti bırakacağını duyurmuştu.

Stoltenberg'in görevinin bir dönem daha uzatılmayacağının kesinleşmesinin ardından Rutte, NATO Genel Sekreterliği adaylığını açıklamıştı.

Kısa sürede birçok ülkenin desteğini kazanan Rutte, son olarak 18 Haziran'da Macaristan'ın onayını almıştı.

20 Haziran'da diğer aday Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in çekildiğini açıklaması üzerine Rutte, tek aday kalmıştı.

TRUMP'A FISILDAYAN ADAM OLARAK TANINIYOR

Rutte'nin 9-11 Temmuz'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nde yeni genel sekreter olarak tanıtılacak.

Liderlerle kurduğu iyi ilişkilerle bilinen Rutte, "Trump'a fısıldayan adam", "Teflon Mark" ve "Bay Hayır" olarak tanınıyor.

Rutte, siyasi kariyerinde sıklıkla Ukrayna’yı destekleyen açıklamalarıyla gündeme geldi.

26 NİSAN'DA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Türkiye de NATO Genel Sekreterliği için Rutte'yi desteklediğini ittifak üyelerine bildirmişti.

Rutte, 26 Nisan'da Erdoğan'la bir görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından Türkiye'nin NATO'da çok önemli bir müttefik olduğunu ve en büyük ikinci askeri gücü temsil ettiğini ifade etmişti.