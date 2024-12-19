Jet uçağı yüksek hızla evlere çarptı! Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı

19 Aralık 2024 16:07 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 16:35

Arjantin'de özel bir jet uçağı, binaya çarptı. Kazada pilot ve yardımcı pilot hayatını kaybetti, 3 ev hasar gördü. Evlerden birinde yaşayan 73 yaşındaki bir adam hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle çıkan yangında arabalar da küle döndü.

Uçak kaçırma girişimi! Kabin ekibi ve yolcular engel oldu, ifadesi ortaya çıktı

Uçak kaçırma girişimi! Kabin ekibi ve yolcular engel oldu, ifadesi ortaya çıktı

Arjantin'de bulunan Buenos Aires​'teki San Fernando Havalimanı'nda inişe geçen bir jet uçağı önce pistten çıktı ardından da tekrar havalanıp yüksek hızla eve çarptı. Alev alan uçakta bulunan pilot ve yardımcı pilot hayatını kaybetti. Kimlikleri 35 yaşındaki Agustín Orforte ve 44 yaşındaki Martín Fernández Loza olarak belirlendi.

''DUVARI KIRMASAYDIK, ÖLECEKTİK''

Kaza nedeniyle çıkan yangını söndürmek için hızla olay yerine itfaiye sevk edildi. Yangında 3 ev ve alanda bulunan arabalar zarar gördü.

Evlerden birinde yaşayan 73 yaşındaki bir adam hastaneye kaldırıldı. Bir başka evde yaşayan hamile olan Melany, kaza sırasında yaşananları şöyle anlattı:

''Beni üzen şey kızımın eşyalarını kaybetmiş olmam. Kız kardeşimle birlikteydim, oradan aceleyle çıktık. Kardeşim duvarı kırmasaydı, dışarı çıkamazdık. Uçağın tam hızla geldiğini gördük. Biz bahçedeydik ve onun parmaklıkların arkasından geldiğini gördük. Doğrudan bize doğru geliyordu. Arka tarafa doğru koşmaya başladık. Duvarı kırmasaydık, uçakla birlikte orada ölecektik."

Güvenlik kamerası görüntülerinde uçağın önce yerde ilerlediği, ardından havalimanının kenarındaki çitten geçip yolun hemen karşısındaki binaya çarptığı görülüyor.