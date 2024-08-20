Joe Biden ABD ordusuna nükleer için talimat verdi! Ulchi Özgürlük Kalkanı tatbikatı da başladı

20 Ağustos 2024 23:52 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 23:57

ABD'li Bakan Antony Blinken ile Netanyahu bir araya geldi! Dikkat çeken esir takası ve ateşkes açıklaması

ABD'li Bakan Antony Blinken ile Netanyahu bir araya geldi! Dikkat çeken esir takası ve ateşkes açıklaması

ABD Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile büyüyen gerilimlere karşılık olarak nükleer tehdide karşı hazırlıklara başladı. New Yort Times'ın haberine göre Başkanı Joe Biden, gerekli çalışmaların başlaması için orduya yetkiyi verdi. Biden'ın mart ayında onayladığı gizli bir belgede bu talimatı verdiği belirtildi.

ULCHİ ÖZGÜRLÜK KALKANI TATBİKATI YAPILIYOR

Öte yandan ABD ordusu Kuzey Kore nükleer tehdidine karşılık Güney Kore ile de çalışmalarını sürdürüyor. Saldırılara karşı önlem almak amacıyla 11 günlük tatbikat başlatıldı.

Ulchi Özgürlük Kalkalı (UFS) tatbikatıyla gelecek olan hamlelere karşı senaryolar çalışılacak. Karadan, denizden, havadan hatta uzaydan ve siber dünyadan gelebilecek tüm tehditlere karşı hamleler değerlendirilecek.

AĞUSTOS SONUNA KADAR SÜRECEK

İki ülkenin yetkilileri, "Kuzey Kore'nin gerilimi tırmandıran eylemlerine" karşı ortak savunma güçlerini artırmak için yaz tatbikatına başladıklarını bildirdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, tatbikat kapsamında Pyongyang'ın nükleer silahlarına karşı savunma becerilerinin güçlendirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca kara, deniz, hava, uzay ve siber saldırı senaryolarını içeren tatbikatların da düzenlendiği belirtildi.

Güney Kore'den yaklaşık 19 bin askerin katıldığı tatbikatta aralarında gerçek mühimmatın da kullanıldığı 48 eğitimin yapılması planlanıyor.

JCS Başkanı Amiral Kim Myung-soo, geçen haftaki cephe birliği ziyaretinde Kuzey Kore'nin bu tatbikatı "provokasyon için bahane olarak kullanabileceğini" dile getirerek, birliklere herhangi bir kışkırtma durumunda derhal misilleme yapmaları emrini vermişti.

KUZEY KORE: KIŞKIRTICI

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığına bağlı Amerikan Çalışmaları Enstitüsünün açıklamasında iki ülkenin ortak tatbikatı, "en saldırgan ve kışkırtıcı savaş tatbikatı" olarak tanımlandı.

ABD ve müttefiklerinin her yıl 200'den fazla ortak askeri tatbikat düzenlediğine işaret edilen açıklamada, bunların giderek daha tehditkar hale geldiği savunuldu.