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 | Berrak Arican

Joe Biden döneminin Savcısı Jessica Aber evinde ölü bulundu! Trump'ın gelmesiyle istifa etmişti

ABD'de eski Başkan Joe Biden döneminin Savcısı Jessica Aber evinde ölü bulundu. Ocak ayında istifasını veren Aber'in şoke eden ölümü araştırılıyor.

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Joe Biden döneminin Savcısı Jessica Aber evinde ölü bulundu! Trump'ın gelmesiyle istifa etmişti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 12:42

ABD'nin Virginia eyaletinin Doğu Bölgesi’nin eski Savcısı Jessica Aber, evinde ölü bulundu. ABD'de Joe Biden döneminin Savcısı olan Aber, umartesi sabahı saat 09.20 sularında Alexandria Polis Departmanı memurları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu.

Fox News’un haberine göre, Aber, Başkan Joe Biden döneminde atandı ancak Ocak ayında Donald Trump’ın göreve gelmesiyle istifa etti.

ÖLÜMÜ ARAŞTIRILACAK

Yetkililer, Aber’in ölüm nedeninin halen araştırıldığını belirtti. Resmi ölüm nedeni, Virginia Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak otopsinin ardından kesinleşecek. Doğu Virginia Bölgesi’nin mevcut ABD Savcısı Erik Siebert, cumartesi öğleden sonra yayınladığı açıklamada üzüntüsünü dile getirdi.

BAKANLIKTA DA GÖREV ALMIŞTI

Siebert, "Arkadaşımız ve eski meslektaşımız ABD Savcısı Jessica Aber’in vefatını öğrendiğimizde kelimelerle anlatılamayacak kadar yüreğimiz parçalandı. Lider, akıl hocası ve savcı olarak eşsizdi ve bir insan olarak yeri doldurulamaz biri" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Jessica Aber, 2009 yılından itibaren Doğu Virginia Bölgesi’nde yardımcı ABD savcısı olarak görev yapmış ve 2015-2016 yılları arasında Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi'nde yardımcı başsavcının avukatı olarak çalışmıştı.

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