Joe Biden geriden geliyor! Bu sefer de yılları karıştırdı: Donald Trump'ı 2020'de yeneceğim

06 Temmuz 2024 11:28 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 11:29

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık kampanyası kapsamında Wisconsin'de düzenlenen toplantıda konuştu. Donald Trump ile yaptığı canlı yayın tartışmasının ardından çok sayıda spekülasyon yapıldığını belirten Biden, "Biden ne yapacak diye soruyorlar. İşte size söylüyorum. Seçim yarışından çekilmeyeceğim ve kazanacağım" dedi.

"TRUMP'I 2020'DE YENECEĞİM"

Biden, bazı kişilerin insanların verdiği oyları umursamayarak kendisinin seçim yarışından çekilmesini istediğini ifade etti. Bir gafa daha imza atan Biden, "Trump'ı 2020'de yeneceğim" ifadelerini kullandı.

Yere düştüğünde ayağa kalkması gerektiğini bildiğini belirten Biden, "190 dakikalık bir münazaranın, 3,5 yıllık yapılan işleri silmesine izin vermem" diye konuştu. Yaşıyla ilgili eleştirilere de cevap veren Biden, "Başkanlık döneminde başarılar elde ederken çok yaşlı değildim" dedi.

"TRUMP EN BÜYÜK YALANCI VE EN BÜYÜK TEHDİT"

Trump'ın "en büyük yalancı ve en büyük tehdit" olduğunu belirten Biden, Trump'ın sadece hükümlü bir suçlu değil, aynı zamanda tek başına bir suç dalgası olduğunu söyledi. Münazara gecesi ne olduğunun sorulması üzerine Biden, "Çok hastaydım, kendimi çok kötü hissediyordum" dedi.

"TRUMP BAĞIRINCA BENİM DİKKATİMİ DAĞITTI"

Kötü bir gece geçirdiğini belirten Biden, "Trump, mikrofonu bile kapalıyken bağırıyordu. Bu da benim dikkatimi dağıttı. Sorun sadece bu değildi ama çok kontrol sağlayamadım," şeklinde konuştu. Münazarayı tekrar izleyip izlemediği sorulduğunda ise Biden, "Yok, sanırım izlemedim" cevabını verdi.