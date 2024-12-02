Joe Biden giderayak sözünden caydı! Ceza alan oğlunu affetti

02 Aralık 2024 06:24 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 06:34

Joe Biden seçim öncesi oğlu Hunter Biden hakkındaki verdiği karardan çark etti. Biden oğluna verilen herhangi bir hapis cezasını azaltmak için yetkisini kullanmayacağını söylemesine rağmen koltuğunu bırakmaya kısa bir süre kala af yetkisini kullandı..

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ABD Başkanı Joe Biden, vergi kaçırma ve yasa dışı silah edinme suçlarından yargılanan oğlu Hunter Biden için af yetkisini kulllandı. Biden seçim öncesi yaptığı açıklamayla ters düşmesi sebebiyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

ABD Başkanı kararının gerekçelerini yazılı bir açıklama ile kamuoyuyla paylaşarak, sürecin siyasi bir intikam kampanyasına dönüştüğünü öne sürdü. Biden, açıklamasında, “Göreve başladığım ilk günden itibaren Adalet Bakanlığı’nın bağımsızlığına saygı duyacağımı belirttim. Oğlum Hunter’ın yargılanmasını izlerken bile bu sözümde durdum. Ancak Cumhuriyetçiler bu süreci beni ve ailemi mahvetmek için siyasileştirdi. Bugün oğlum Hunter için bir af imzaladım. Yeter artık” ifadelerini kullandı.

BIDEN BUNU SİYASİ SALDIRI OLARAK GÖRÜYOR

Başkan Biden, oğlu hakkındaki davanın, Cumhuriyetçiler tarafından siyasi bir saldırıya dönüştürüldüğünü iddia etti. Özellikle Kongre’deki Cumhuriyetçilerin, Adalet Bakanlığı’na baskı yaparak davayı yönlendirmeye çalıştığını belirtti. “Adalet sistemine olan inancım tamdır, ancak bu süreçte politik amaçlarla adaletin lekelenmesine izin verilemez” diyen Biden, kararının bir baba olarak duygusal bir yönü de olduğunu vurguladı.

Açıklamasında Amerikalılara seslenen Biden, “Bir babanın ve aynı zamanda bir başkanın bu kararı neden aldığını anlamalarını umuyorum. Bu sadece kişisel değil, adaletin korunması adına alınmış bir karardır” ifadelerine yer verdi.

OĞUL BIDEN NE İLE SUÇLANIYOR?

Hunter Biden, Adalet Bakanlığı’na bağlı özel savcı David Weiss tarafından vergi kaçırmakla suçlanıyor. İddianameye göre Hunter Biden, 2017 ve 2018 yıllarında toplamda 1,4 milyon dolarlık federal vergiyi ödemedi. Ayrıca hileli vergi beyannameleri vererek bu süreci gizlemeye çalıştığı öne sürüldü.

Hunter’ın bu dönemde lüks harcamalar yaptığı ve parasını lüks arabalar, oteller, uyuşturucu ve hayat kadınlarına harcadığı iddia ediliyor. Geçtiğimiz yıl savcılık ile uzlaşma girişiminde bulunulmuş ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı.Vergi suçlamalarının yanı sıra, Hunter Biden, Delaware eyaletinde açılan bir başka davada yasa dışı silah edinmekle suçlandı. Federal jüri, Hunter’ın silah satın alırken uyuşturucu kullanmadığına dair yalan beyan verdiğini ve silahı yasa dışı yollarla bulundurduğunu belirtti. 11 gün boyunca silahı usulsüz şekilde taşıdığı tespit edilen Hunter Biden, üç ayrı suçlamadan suçlu bulundu.

Bu dava, ABD tarihinde ilk kez görevdeki bir başkanın oğlunun yargılanarak suçlu bulunmasıyla dikkat çekti.

YARGIYA MÜDAHALE TEPKİSİ

Cumhuriyetçi Partili liderler, Başkan Biden’ın affını “yargıya müdahale” olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi. Hunter Biden’ın, babasının siyasi konumunu kullanarak kazanç sağladığını ve Adalet Bakanlığı’nın bu davayı uygunsuz şekilde yavaşlattığını iddia eden Cumhuriyetçiler, Başkan’ın kararını “adaletin yozlaşması” olarak değerlendirdi.