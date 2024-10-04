Joe Biden İsrail'e akıl verdi: 'Onların yerinde olsam...'

04 Ekim 2024 22:20 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 22:25

ABD Başkanı Joe Biden, İran'a saldırı planları yapan İsrail'e tavsiyelerde bulundu. İsrailli yetkililer ile yapılan görüşmelere göre ne şekilde karşılık verileceğinin henüz kararlaştırılmadığını söyleyen Biden "Onların yerinde olsam..." diyerek alternatifleri söyledi.

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in saldırmayı düşündüğü İran'ın petrol sahaları için farklı alternatif önerisinde bulundu. İsrail'in henüz bir karar vermediğini söyleyen Biden "Eğer onların yerinde olsam petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünürdüm." diyerek düşüncesini ortaya attı.. Biden, Beyaz Saray basın brifinglerinin yapıldığı alanda sürpriz bir soru-cevap yaptı.

"İSRAİL HENÜZ KARAR VERMEDİ"

Biden, İsrail'in İran'a nasıl karşılık vereceğiyle ilgili sorulara, "İsrailliler (İran'a) saldırı anlamında ne yapacaklarına henüz karar vermediler, görüşmeler sürüyor. Eğer onların yerinde olsam petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünürdüm." yanıtını verdi.

"HİÇBİR YÖNETİM İSRAİL'E BENDEN DAHA FAZLA YARDIM ETMEDİ, NETANYAHU BUNU HATIRLAMALI"

İsrail'in Orta Doğu'da ABD'nin önerilerini göz ardı ederek seçimlere müdahale girişiminde bulunup bulunmadığı yönündeki soruya Biden, "Hiçbir yönetim İsrail'e benden daha fazla yardım etmedi. Bence o (Netanyahu) bunu hatırlamalı. Seçimleri etkilemeye çalışıyor mu bilmiyorum, fakat bunu beklemiyorum." diye yanıt verdi.