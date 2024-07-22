Joe Biden seçim yarışından çekilse de Donald Trump'ın dilinden düşmedi

22 Temmuz 2024 17:14 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 17:30

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz gün herkesi şaşırtan zor kararı verdiğini açıkladı ve 5 Kasım'da gerçekleşecek seçim yarışından çekildiğini duyurdu. Biden, bu kararı partisinin desteklediğini belirten açıklamasıyla dünya gündemine damga vurdu. Biden'ın yarıştan çekilmesi ise rakibi Donald Trump'ın dilinden düşmesini sağlamadı.

ABD'nin eski Başkanı ve yeniden Başkan Adayı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Biden’ın yarıştan çekildiğini hatırlamadığını iddia etti.

''BIDEN YARIŞI BIRAKTIĞINI HATIRLAMIYOR''

Trump açıklamasında, ''Bugün yeni bir gün ve Joe Biden dün yarışı bıraktığını hatırlamıyor. Kampanya programını talep ediyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 3. Dünya Savaşı’nın olası başlangıcına ilişkin görüşmeler organize ediyor. Biden, 'keskin, kararlı, enerjik, kızgın ve gitmeye hazır'' ifadelerini kullandı.

BIDEN BASKILARA DAYANAMADI

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini dün duyurdu. Demokrat aday Biden, yaptığı yazılı açıklamada, yönetimi boyunca büyük ilerleme kaydettiklerini belirterek, yüzyılda bir görülen bir salgınla ve Büyük Buhran'dan bu yana yaşanan en kötü ekonomik krizin üstesinden geldiklerini ifade etti.

ABD demokrasisini koruduklarını ve muhafaza ettiklerini aktaran Biden, şu ifadelere yer verdi:

''Başkanınız olarak hizmet etmek hayatımın en büyük onuru oldu. Her ne kadar yeniden seçilme niyetim olsa da, geri çekilip görev süremin geri kalanında yalnızca başkanlık görevlerimi yerine getirmeye odaklanmamın partimin ve ülkemin çıkarına olacağına inanıyorum. Kararım hakkında bu hafta ilerleyen saatlerde daha ayrıntılı açıklama yapacağım.''

Bir diğer yandan Biden'a Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı ve eski Başkan Donald Trump ile 27 Haziran'da katıldığı canlı yayın tartışmasında sergilediği kötü performansın ardından yapılan "adaylıktan çekil" çağrıları giderek artmış, 81 yaşındaki Biden'a yarıştan çekilmesi yönünde 4'ü Kongre üyesi, 30'u Temsilciler Meclisi üyesi olmak üzere toplam 34 Demokrat çağrıda bulunmuştu.