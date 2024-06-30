Joe Biden, Trump tartışmasının ardından zengin destekçilerinin sinirlerini yatıştırmaya çalışıyor

30 Haziran 2024 17:10 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 17:11

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ABD Başkanı Joe Biden, cumartesi günü New York'un East Hampton kentinde düzenlenen bir bağış toplama etkinliğinde bağışçılarla buluştu.

Davetiyeye göre, katılım ücreti kişi başı 3.300 ila 250.000 dolar arasında değişti.

Biden, zengin tatil beldesindeki destekçilerine, "Tartışmayla ilgili endişeyi anlıyorum." mesajını verdi.

JOE BİDEN TARTIŞMANIN İZLERİNİ SİLMEYE ÇALIŞIYOR

Perşembe gecesi yapılan Joe Biden - Donald Trump tartışmasından bu yana pek çok anket yayınlandı.

Financial Times'ın haberine göre, Bahis piyasaları hesaplaşma sırasında ve sonrasında Biden'a karşı önemli ölçüde pozisyon aldı.

Cuma günü yapılan bir Morning Consult anketi, Demokrat seçmenlerin yaklaşık yarısının Biden'ın başka bir aday lehine kenara çekilmesi gerektiğini belirtti.

East Hampton bağış toplama etkinliğine aşina olan üç bağışçı, başkanın Perşembe gecesi tartışma sahnesinde olduğundan daha güçlü görünmesine rağmen odadaki havanın bastırılmış olduğunu ifade etti.

Biden, cumartesi günü ilerleyen saatlerde New Jersey'nin Red Bank kentinde eyaletin Demokrat valisi Phil Murphy'nin ev sahipliğinde düzenlenen bir başka bağış toplama etkinliğine katıldı.

En kıdemli Demokrat Chuck Schumer'in, tartışmadan bu yana birçok destekçiye Biden'ın adaylığı konusunda güvence vermeye çalıştığını söyledi.

Başkanın Kasım ayında yapılacak seçimler öncesinde partinin Beyaz Saray adayı olarak kenara çekilmesi ve başka bir Demokrat'ın partinin adayı olmasına izin vermesi yönünde giderek artan çağrılar olduğu aktarıldı.

81 yaşındaki Biden, aylardır yaşı ve göreve uygunluğu hakkında sorularla karşı karşıya. Ancak Demokrat içeriden kişilerin görevdeki başkan hakkında özel olarak sahip olduğu endişeler, Perşembe gecesi yaklaşık 50 milyon Amerikalı'nın Biden'ın Trump'a karşı canlı, televizyonda yayınlanan bir tartışmada mücadelesini izlemesinin ardından açıkça ortaya çıktı.

Başkan, düşünce akışını kaybetmiş gibi göründü ve cümleleri tamamlamakta zorlandı.

BİDEN YARIŞTA KALACAĞINI SÖYLEDİ

Kampanya, perşembe gününden bu yana rekor düzeyde tabandan veya küçük dolarlık bağış akışına tabi tutuldu.

Bir kampanya yetkilisi Cumartesi sabahı, kampanyanın tartışma ile Cuma akşamı arasında 27 milyon dolardan fazla para topladığını söyledi.

Biden'ın yakın çevresine, tartışmanın ardından adaylıktan çekilmesinin görüşülüp görüşmediği soruldu.

Kampanya yetkilisi Dunn, "Hayır, yaptığımız konuşma 'Tamam, şimdi ne yapacağız?' şeklinde oldu." cevabını verdi.

ABD BASININDAN BİDEN'A ÇAĞRI

Ancak Beyaz Saray'ın güvenceleri halkın huzursuzluğunu yatıştırmak için pek bir şey yapmadı. Cuma günü geç saatlerde, etkili New York Times yazı işleri kurulu Biden'ı kenara çekilmeye çağıran bir başyazı yayınladı.

Cumartesi günü Doğu Hampton'da başkanla birlikte seyahat eden muhabirler, bir grup izleyicinin "Lütfen ABD için çekilin", "Demokrasi için istifa edin" ve "Sizi seviyoruz ama zamanı geldi" yazılı pankartlar taşıdı.

BİDEN'IN AVANTAJLARI TÜKENİYOR

Biden'ın Trump'a karşı uzun süredir sahip olduğu bağış toplama avantajı son aylarda azaldı.

Trump, geçen ay New York'ta 34 suçlamayla ilgili mahkumiyetinin ardından artan desteğin ortasında Biden'ı hem Nisan hem de Mayıs aylarında geride bırakmıştı.

Bazı bağışçılar insanları Biden'ın etrafında toplama çabalarını iki katına çıkarırken, diğerleri daha çekingen davranıyor.

Demokratlardan bir bağış toplama etkinliği, bazı Wall Street mega bağışçılarının Biden'ı başka bir adaya yer açmaya ikna etmeye çalışırken bir yandan da Biden kampanyasını finanse etmeye devam etme niyetinde olduklarını belirtti.

Yine de çok sayıda yüksek profilli Demokrat bağışçı Biden'ı canı gönülden savunmaya başladı.

BİDEN DESTEKÇİLERİ TARTIŞMA SONRASI ÖFKELİ

LinkedIn'in kurucusu ve milyarder Demokrat bağışçı Reid Hoffman, Cuma günü başkanın "çok kötü bir tartışma performansı" sergilediğini kabul ettiği bir mektupta, cebi zengin Biden destekçilerini sakinleştirmeye çalıştı.

Hoffman, "seçime 129 gün kala siyasi bir hayırsever olarak, Amerika'nın Trump'ın şiddeti, yalanları ve kaosu yerine Biden'ın nezaketini, ilgisini ve kanıtlanmış başarısını seçeceğine dair bahsimi ikiye katlıyorum." ifadelerini kullandı.

TRUMP BAZI BÖLGELERDE ÖNE GEÇTİ

FiveThirtyEight'in son ortalamasına göre Trump, ulusal kamuoyu yoklamalarında ve Kasım ayındaki seçimlerin sonucunu belirleyecek kilit eyaletlerin çoğunda Biden'ın az farkla önünde.