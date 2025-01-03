Joe Biden ve ailesi ifşa oldu! Yabancı liderlerden aldıkları hediyeler dudak uçuklattı

03 Ocak 2025 09:58 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 10:37

ABD Başkanı Joe Biden ve ailesinin yabancı liderlerden aldıkları hediyeler ifşa oldu. Alınan hediyeler arasında Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin "First Lady" Jill Biden'a hediye ettiği pırlanta rekoru elinde tutuyor.

Oğlunu affeden Joe Biden'a Trump'tan çok sert tepki: "Bu nasıl bir istismar ve adaletsizlik!"

Oğlunu affeden Joe Biden'a Trump'tan çok sert tepki: "Bu nasıl bir istismar ve adaletsizlik!"

ABD Başkanı Joe Biden​ ve ailesinin, 2023 yılında yabancı liderlerden on binlerce dolarlık hediyeler aldığı ortaya atıldı. Bunlar arasında rekora sahip olan ise Hindistan Başbakanı Narendra Modi​'nin 'First Lady' Jill Biden​'a hediye ettiği 7,5 karatlık 20 bin dolar (707 bin TL) değerindeki pırlantaydı.

Jill Biden ayrıca, Ukrayna​'nın Washington Büyükelçisi'nden 14 bin 63 dolar değerinde (497 bin TL) bir broş ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ve First Lady'sinden toplam değeri 4 bin 510 dolar (159 bin TL) olan bir bilezik, broş ve fotoğraf albümü aldı.

Başkan Joe Biden ise Güney Kore'nin 6 saatlik sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınan Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'den 7 bin 100 dolar (251 bin TL) değerinde bir hatıra fotoğraf albümü, Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrain Oyun-Erdene'den 3 bin 495 dolar (123 bin TL) değerinde Moğol savaşçıları heykeli, Brunei Sultanı'ndan 3 bin 300 dolar (116 bin TL) değerinde gümüş bir kase, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan 3 bin 160 dolar (111 bin TL) değerinde gümüş bir tepsi ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'den 2 bin 400 dolar (84 bin TL) değerinde bir kolaj aldı.

20 BİN DOLARLIK ELMAS RESMİ KULLANIM İÇİN SAKLANIYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bilgilendirmesine göre 20 bin dolarlık elmas Beyaz Saray Doğu Kanadı'nda resmi kullanım için saklanırken, Başkan ve First Lady'ye verilen diğer hediyeler arşivlere gönderildi.

ABD'de federal yasalar, üst düzey devlet yetkililerinin yabancı liderlerden aldıkları ve değeri 480 doları aşan hediyeleri beyan etmelerini gerektiriyor. Liderlere verilen pahalı hediyeler genelde Ulusal Arşiv'e devrediliyor ya da resmi sergilerde gösteriliyor.

Alıcılar, hediyeleri piyasa değeri üzerinden ABD hükümetinden satın alma seçeneğine sahip ancak bu durum nadiren ve genellikle yüksek değerli hediyeler söz konusu olduğunda görülüyor.