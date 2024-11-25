Joe Biden'dan Beyaz Saray'da veda yemeği, eşi Jill Biden konuşurken gözyaşlarını tutamadı

25 Kasım 2024 14:10 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 14:38

ABD Başkanı Joe Biden, ocak ayında görevini Donald Trump'a teslim etmeden önce Beyaz Saray'da veda yemeği verdi. Yemekte eşi Jill Biden konuşma yaparken, Joe Biden gözyaşlarını tutamadı.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da veda yemeği verdi. 2025 yılının ilk ayında koltuğunu Donald Trump'a devredecek olan Biden, eşi Jill Biden'ın konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı. Jill Biden ''Eşim ve kahramanım'' diyerek bitirdiği konuşmasında Biden'ın 40 yıllık hizmetini, özellikle son 4 yıllık başkanlık dönemini övdü.

Jill Biden, konuşmasında şunları söyledi:

"40 yılı aşkın süredir yaptıklarını izlemek olağanüstüydü... Joe, son dört yılda yaptıkların nefes kesiciydi. Joe ve ben bu akşam çok basit bir nedenden dolayı bu yemeği veriyoruz: teşekkür etmek için...''

Jill Biden'ın bu sözleri sırasında Başkan Biden gözyaşlarını tutamadı.

TRUMP'IN RAKİBİ KAMALA HARRIS KATILMADI

Öte yandan Joe Biden'ın veda yemeğine Trump'a karşı yarışan yardımcısı Kamala Harris katılmadı. Başkan Biden, Harris'in yokluğuna dair şu açıklamayı yaptı:

"Başkan Yardımcısının ailesiyle vakit geçirmek için izin kullanmasında yanlış bir şey yok. Dört yıl boyunca çok çalıştı ve birkaç günlük dinlenmeyi hak etti.''