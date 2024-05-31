Joe Biden'dan Gazze planı: Hamas'ın olmadığı bir ülke sağlayacağız

31 May 2024 20:40 - Güncelleme : 31 May 2024 21:19

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Katar vasıtasıyla Hamas'a önerdiği yeni 3 aşamalı ateşkes teklifini değerlendirdi. Teklifi, "kalıcı bir ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması için bir yol haritası" olarak gören Biden, Gazze'de Hamas'sız bir ülke ortaya çıkarma amacı olduklarını söyledi.

Biden'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"İSRAİL'E CEHENNEM YAĞDIRDILAR GAZZE'DE"

İsrail'e çok büyük saldırılar oldu. İsrail'e cehennem yağdırdılar Gazze'de. İnsani kriz devam ediyor. Ve bu ülkede insanların derin düşünceleri var.

Çok önemli bir adım attık. Bugün duyuruyorum. Barışı isteyen liderler sesini yükseltmeli. Bu anlaşmayı kabul etmeliler. Rehinelerin evlerine döndüğü, İsrail'in güvenli olduğu bir zaman geldi.

"6 HAFTA SÜRECEK"

İsrail 3 aşamalı bir teklif sundu. Rehineler için de görüşmelerimiz sürüyor. İlk aşama tam bir ateşkes. Altı hafta sürecek. Kadın, yaşlı, yaralı rehinelerin karşılığında yüzlerce rehine serbest kalacak. Gazze'de ateşkese ve savaşın kalıcı olarak sonlandırılmasına odaklandık. İsrail sivil nüfus olan yerlerden çekilecek.

"REHİNE KALMAYACAK"

İkinci aşamada Hamas ve İsrail görüşecek. İsrail'in çıkarları korunacak, güvenliği tehlikeye atılmayacak. Hamas'ın elinde hiçbir rehine kalmayacak.

"HAMAS'IN OLMADIĞI BİR GAZZE..."

Üçüncü aşamada bütün düşmanlıklar bitmiş, çatışmalar durdurulmuş olacak. Gazze'nin yeniden inşasına başlanacak. Hamas'ın olmadığı güvenli bir Gazze sağlayacağız.