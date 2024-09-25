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Joe Biden'dan korkutan her yanı saracak çatışma uyarısı: Topyekün bir savaş mümkün

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Eylül 2024 20:00 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 20:03
Joe Biden&#039;dan korkutan her yanı saracak çatışma uyarısı: Topyekün bir savaş mümkün

ABD Başkanı Joe Biden, tüm Orta Doğu'yu saracak bir savaşın mümkün olduğunu dile getirdi. İsrail'in Gazze'deki saldırılarını Lübnan'a taşıdığı bu günlerde tüm bölgeyi saracak çatışmaya karşı liderlerin uyarısı sürmeye devam ediyor. Biden verdiği röportajında bu konuda uyarılarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden​, İsrail'in bölgede tırmandırdığı gerilimle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Biden'a göre Orta Doğu​'da topyekün bir savaş​ artık mümkün.

Joe Biden'dan korkutan her yanı saracak çatışma uyarısı: Topyekün bir savaş mümkün - 1. Resim

"ÇÖZÜM İÇİN HALA FIRSAT VAR"

ABD basınına röportaj veren Biden Orta Doğu'da topyekün bir savaşın mümkün olduğunu belirterek, "Topyekün bir savaş mümkün, ancak bence tüm bölgeyi temelden değiştirebilecek bir çözüm için hala elimizde bir fırsat var" dedi. Biden, ayrıca İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli bir çözüme ihtiyaç olduğunu yineledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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