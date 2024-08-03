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Joe Biden'dan Netanyahu'ya telefon fırçası! Hamas'la esir takası anlaşması istedi

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: Anadolu Ajansı
03 Ağustos 2024 08:53 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 09:03
Joe Biden&#039;dan Netanyahu&#039;ya telefon fırçası! Hamas&#039;la esir takası anlaşması istedi

Orta Doğu'da son yaşanan olaylardan sonra ABD Başkanı Joe Biden'ın apar topar Netanyahu'du aradığu iddia edildi. İsrail basının da yer alan iddiaya göre Biden telefonda Netanyahu'da derhal Hamas'la esir anlaşması yapmasını istedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Hamas'la esir takası anlaşması imzalamasını istediği iddia edildi.

İsrail Kanal 12 Televizyonunun isimlerini açıklamadığı 2 ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, Biden, Netanyahu'yu telefonla arayarak esir takası anlaşmasının halihazırda yapılacak en önemli şey olduğunu söyledi.

JOE BİDEN'DAN NETANYAHU'YA TELEFON FIRÇASI! 

Zor geçtiği ve Biden'ın sert üslup takındığı ifade edilen görüşmede Biden, Netanyahu'dan bölgede tansiyonu yükseltmekten kaçınmasını ve bunun yerine esir takası anlaşması ve Gazze'de ateşkes için çalışmasını istedi.

Joe Biden'dan Netanyahu'da telefon fırçası! Hamas'la esir takası anlaşması istedi - 1. Resim

Taraflar ayrıca Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastına karşılık İran'dan gelebilecek olası misillemeye ilişkin yürütülen askeri hazırlıkları da görüştü.

HAMAS'LA ESİR TAKASI ANLAŞMASI İSTEDİ

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Joe Biden'dan Netanyahu'da telefon fırçası! Hamas'la esir takası anlaşması istedi - 2. Resim

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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