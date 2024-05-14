KAAN'ın rakibinden 'gizli' operasyon: 2013'te iki ülke arasındaki olaydan detaylar ortaya çıktı

14 May 2024 11:51 - Güncelleme : 14 May 2024 11:52

Gizlilik özellikleriyle öne çıkan ve Türkiye’nin 5. Nesil savaş uçağı KAAN ile sık sık karşılaştırılan F-22 Raptor’un 2013 yılındaki operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı.

İRAN'IN SAVAŞ UÇAĞIYLA KARŞI KARŞIYA GELDİ

ABD’nin hiçbir ülkeye satmadığı 5. Nesil savaş uçağı 2013 yılında İran sınırına birkaç kilometre yakınlıkta bir keşif görevi icra etti. Keşif görevinde bir MQ-1 drone'a eşlik eden F-22, İran’ın F-4 Phantom savaş uçağıyla karşı karşıya geldi.

İran Devrim Muhafızları tarafından kullanılan iki Sukhoi Su-25 saldırı uçağının, İran'ın yaklaşık 26 mil açığında uluslararası hava sahasında rutin gözetleme uçuşu yapan bir Amerikan MQ-1'i düşürmeye çalışmasının ardından, dronlara eşlik eden savaş jetleri standart bir operasyona imza atmak için havalanmıştı.

Su-25'in aksine F-4, MQ-1'i devirme kapasitesine sahipti. Ancak İran F-4'leri bir sürprizle karşı karşıya kalmıştı. F-22 o zamana kadar resmi olarak savaşa çıkmamıştı. Yüksek hızlı-gizli F-22, İran F-4'lerine fark edilmeden yaklaştı.

F-4'ÜN F-22'YE KARŞI ŞANSI YOK

2013 yılında Pentagon basın sözcüsü George Little, İran Hava Kuvvetlerine ait bir F-4 Phantom savaş uçağının, uluslararası hava sahasında uçan bir MQ-1 Predator insansız hava aracını düşürmeye çalıştığını söylemişti. F-4'ler Predator'dan 26 mil uzaktan geldi ancak iki ABD uçağının uyarı mesajı yayınlamasının ardından takipten vazgeçmişti. O dönemde güvenlik nedeniyle ayrıntılar gizli tutulmuştu. Daha sonra eski ABD Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Welsh gazetecilere, savaş uçağının (F-22) saldırıya uğrayan drone için "HVAAE (Yüksek Değerli Hava Varlık Eskortu)" sağladığını söyledi.

17 Eylül 2013'te general, yalnızca koruma yapan savaşçıların F-22 hayalet savaşçıları olduğunu doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda şunu da söyledi:

"Raptor pilotu, silah yüklerini kontrol etmek için uçaklarının F-4'lerin altından uçtu. Aviationist dergisindeki bir makaleye göre, onun orada olduğunu bilerek sol kanatlarına yanaşıp onları uyardı.''

F-22, 2014 yılında İslam Devleti'ne karşı ilk savaşını yaptı. İran jetleriyle burun buruna gelince gizlilik, hız ve yoğun manevra kombinasyonunun, konu hava üstünlüğü olduğunda F-22'ye benzersiz bir avantaj sağladığını gösterdi.

F-22, ABD Hava Kuvvetlerinin önde gelen hava üstünlüğü savaşçısı olarak F-15'in yerini alacak şekilde tasarlandı. Gelişmiş sensörlerle Raptor, tehditleri uzaktan tespit edebiliyor, süper seyir yeteneğiyle düşmana sinsice yaklaşıyor.

Dünya basınında da KAAN’ın rakibi olarak öne çıkan F-22 sosyal medyadaki uçuş görüntüleriyle son zamanlarda gündeme gelmişti.