Kaçak madende kurtarma operasyonu: Hala yüzlercesi yer altında ve açlıktan susuzluktan çok sayıda ölü var!

15 Ocak 2025 12:22 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 12:23

Güney Afrika'da Johannesburg'un güneybatısındaki Stilfontein kasabasında terk edilmiş bir madende kaçak çalıştıkları tespit edilen fakat bir türlü yer altından çıkmayan madenciler için kurtarma operasyonu başladı. Tutuklanma korkusuyla aç ve susuz aylardır direnen madencilerden en az 60'ının cesedi çıktı, şimdiye kadar 92 kişi ise canlı olarak kurtarıldı.

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Güney Afrika'daki kaçak madende kurtarma operasyonu: 'Yer altında en az 100 ceset var' iddiası

Güney Afrika'daki kaçak madende kurtarma operasyonu: 'Yer altında en az 100 ceset var' iddiası

Güney Afrika​ Cumhuriyeti'nin Kuzey Batı eyaletindeki terk edilmiş Stilfontein madeninde yasadışı çalışan madenciler için aylar sonra harekete geçildi. Polisin kasım ayında madencileri, dışarı çıkmaya zorlamak için yiyecek ve suyu kesmesinin ardından haftalar sonra başlatılan operasyonda 60 madencinin cansız bedeni yer altından çıkarıldı.

Madencilerin çoğu kendi başlarına dışarı çıkamayacak kadar zayıflamış bir haldeydi. Güney Afrika'nın en derin madenlerinden biri olan Stilfontein'de kırmızı kafes benzeri bir cihazla metrelerce yer altına inildi.

Tutuklanma korkusuyla aylardır yer altında aç ve susuz kalan madencilerden hala yüzlercesinin içerde olduğu düşünülüyor.

MADENCİLERİN ÇOĞU AÇLIKTAN ÖLDÜ

Hükümet yetkililerinin madencilerin içeri girmek ve malzemeleri indirmek için kullandıkları halatları ve makara sistemini kaldırmasıyla başlayan zorlu süreç sivil toplum örgütlerinin itirazlarının kabulüyle sonlasa da madenciler bu kez tutuklanma korkusuyla dışarı çıkamadı. Ayrıca malzemelerin yeterli olmadığı ve madencilerin çoğunun açlıktan öldüğü ve şaftın çok dik olması nedeniyle de dışarı tırmanamadıkları belirtildi.

KURTARMA OPERASYONU AYLAR ÖNCE YAPILMALIYDI

Sivil toplum örgütleri, kurtarma operasyonunun aylar önce başlaması gerektiğini belirtti. Güney Afrika Ulusal Medeniyet Örgütü'nün bölge başkanı Mzukisi Jam, "Daha erken yapılsaydı tek bir ölü bile olmayacağına inansak da bu operasyonun gerçekleşmesinden mutluluk duyuyoruz" dedi.

ZAMA ZAMA NEDİR?

Elmas, altın, platin gibi değerli madenlere sahip Güney Afrika'da terk edilmiş veya gaz sızıntılarının yaşandığı faal madenlerde, altın ve krom gibi değerli maden arayan kaçak madenciler, halk arasında "zama zama" olarak biliniyor.

Güney Afrika'da 10 bin ila 30 bin kişinin doğrudan kaçak madencilik​ faaliyetlerine karıştığı düşünülüyor.

Yalnızca kaçak altın madenciliğinin ülke ekonomisine maliyetinin yıllık ortalama 3,8 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.