Kaçırdığı uçaktan 200 bin dolarla atlayan DB Cooper'ın paraşütü bir evden çıktı! Ailenin gizemli sırları

27 Kasım 2024 12:28 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 13:06

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde 2 kardeş, evlerinde sakladıkları paraşütün babalarına, babalarının ise firari DB Cooper olabileceğine dair şüpheleri olduğunu herkesle paylaştı. DB Cooper, 1972 yılında kaçırdığı uçak uçaktan 200 bin dolar nakitle beraber paraşütünü açıp atlayan ardından sırra kadem basan bir firariydi.

Kamyon şoförü hayatının şokunu yaşadı! Ufak bir arıza 10 milyon TL'lik zarara yol açtı

Kamyon şoförü hayatının şokunu yaşadı! Ufak bir arıza 10 milyon TL'lik zarara yol açtı

Rusya-Ukrayna savaşının bilinmeyenlerini eski asker anlattı: En başından beri nükleer saldırıya hazırdık

Rusya-Ukrayna savaşının bilinmeyenlerini eski asker anlattı: En başından beri nükleer saldırıya hazırdık

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan Chante ve Rick McCoy, babaları Richard McCoy Jr'ın, 1971 yılında yolcuları ve mürettebatı rehin alıp, 200 bin dolarla beraber Boeing uçağından paraşütünü açıp atlayan kötü şöhretli firari DB Cooper olduğunu iddia ediyor. Kardeşlerin bu iddiası ise buldukları paraşütle ortaya çıktı.

Kardeşler, Cooper'a ait olduklarını düşündükleri paraşütü evin dışındaki depoda buldular ve annelerinin de suç ortağı olabileceğini düşünerek bir süre sessiz kaldılar. Annelerinin vefat etmesinin ardından havacılık üzerine videolar çeken YouTuber Dan Gryder'e şüphelerini anlatan kardeşler, iddialarının neye dayandığını bir bir anlattılar.

PARAŞÜT İLK KANIT

YouTuber Gryder ise paraşüt hakkında, "Bu teçhizat kelimenin tam anlamıyla milyarda bir bulunur" ifadelerini kullandı. Ayrıca Gryder, kardeşlerin evde buldukları paraşütün Cooper'ın kayıplara karışmadan önce polise verdiği talepler doğrultusunda deneyimli paraşütçü Earl Cossey tarafından hazırlanan modifiye paraşütle uyuştuğunu söyledi.

BABA RICHARD DA DB COOPER GİBİ BİR SUÇLUYDU

DB Cooper dedektifleri de Richard Jr.'ın kendi suç geçmişi göz önüne alındığında, yıllardır kaçak olma ihtimalinin söz konusu olduğunu ifade ettiler.

McCoy kardeşlerin babası Richard Jr. da DB Cooper olayından 5 ay sonra Utah'ta benzer bir kaçırma gerçekleştirirken yakalanmış, hapishaneden kaçıp, polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti.

McCoy kardeşler, paraşütü aslında çok daha önceden bildiklerini fakat anneleri Karen'ın babalarının suç ortağı olma ihtimali nedeniyle sustuklarını dile getirdiler.

FBI EK İPUÇLARI ARIYOR

Bu iddiaların ardından FBI devreye girdi ve ek ipuçları aranmaya başlandı. Yeniden açılan soruşturma kapsamında Richard Jr'ın mezarı da açılabilir. Fakat henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Öte yandan uçak kaçıran kişinin kimliği hakkında birkaç ipucundan biri de, 1980 yılında Columbia Nehri kıyısındaki bir sahilde genç bir çocuk tarafından bulunan, fidye parasının seri numarasına uyan, parçalanmış bir 20 dolarlık banknot paketi ve siyah kravattı.