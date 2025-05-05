Kaçış neredeyse imkansız, şartlar esir kampı gibi! Ünlü Alcatraz hapishanesi yeniden açılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, filmlere konu olan Alcatraz hapishanesinin yeniden açılması için talimat verdi. Trump, müzeye çevrilen hapishanenin 'azılı suçlular' için kullanılmasını istiyor.

ABD'nin California eyaletinin San Francisco şehrinde bulunan, filmlere konu olan Alcatraz hapishanesi yeniden açılacak. ABD Başkanı Donald Trump, şimdilerde müze olan hapishanenin 'azılı suçlular' için açılmasını istediğini, bu yönde talimat verdiğini söyledi.

Kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Trump, ülkesinin uzun zamandır 'şiddet yanlısı azılı suçlarla' uğraştığını belirtti. Trump, "Geçmişte daha ciddi bir ulusken, en tehlikeli suçluları hapsetmekten çekinmezdik. Bu suçlulara daha fazla müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Trump, Federal Cezaevleri Bürosu'na, Alcatraz'ın onarılıp genişletilerek, "en azılı suçlular" için yeniden kullanıma açılması talimatını verdiğini belirtti.

FİLMLERE KONU OLAN ALCATRAZ HAPİSHANESİ

San Francisco'nun en önemli simgelerinden Alcatraz Adası, dünyanın en ünlü hapishanesi olarak bilinen ve filmlere konu olan Alcatraz hapishanesine de ev sahipliği yapıyor.

Ada, halka açık turistik alan olarak kullanılmaya başlandığı 1973 yılından bu yana her yıl 1,5 milyon turist ağırlıyor.

Kaçışın çok zor olduğu hapishane, koşulları nedeniyle adeta bir esir kampına benzetiliyordu.