Kadına ve kızına dehşeti yaşattı: Evi havaya uçurdu, çocuğu yemesi için eve bir piton saldı

ABD'nin Georgia eyaletinde saplantılı bir adam, bir kadına ve kızına dehşeti yaşattı. Akılalmaz bir plan yapan Stephen Glosser, kadının evini bombayla havaya uçurdu, kızını yemesi için de eve bir piton koydu. Adamın korkunç planları bunlarla da sınırlı değildi.

ABD'nin Güney Georgia bölgesinde geçtiğimiz günlerde 38 yaşındaki Stephen Glosser isimli adam 20 yıl federal hapis cezasına çarptırıldı. Savcılar, Glosser'in yaptıklarını ''kötü niyetli şiddet seviyesi şaşırtıcı ve korkunç suçlar'' olarak tanımladı. Bir flört uygulamasından tanıştığı fakat olumlu cevap alamadığı bir kadını saplantı haline getiren Glosser, kadının evine el yapımı patlayıcı yerleştirdi ve evin bir kısmını havaya uçurdu. Kadın, kızıyla beraber evdeyken suçları işleyen Glosser, küçük kızı yemesi için eve bir de piton koydu.

OK ATMAK, KAFA DERİSİNİ YÜZMEK...

Stephen Glosser'in planları ise bu korkunç eylemlerle sınırlı değildi. Glosser'in planları arasında kadının ön kapısına ok atmak, kızını yemesi için eve büyük bir piton salmak, kadının evine köpek dışkısı ve ölü fareler göndermek, kadının kafa derisini yüzmek ve evini havaya uçurmak gibi bir dizi iğrenç eylem vardı.

Savcılar, Glosser ve Caleb Kinsey adlı diğer bir adamın, kurbanı "öldürmek, korkutmak, taciz etmek ve yaralamak" amacıyla bir plan yaptıklarını söyledi.

İNTERNETTEN ARAŞTIRMA YAPMIŞLAR

İkilinin internet aramaları yaparak mağdurun evini buldukları, ikametgahına giden yolu haritalandırdıkları, internetten satın aldıkları parçalarla patlayıcı bir cihaz yaptıkları ortaya çıktı.

Atlanta ATF Saha Ofisi'nden Sorumlu Yardımcı Özel Ajan Beau Kolodka, "Bu dava, kurbanlarını terörize etmek için hiçbir şeyden çekinmeyen şiddet yanlısı suçluların yıkıcı etkisini ortaya koyuyor" dedi.

SUÇLARI KABUL ETTİ

Glosser, ocak ayında taciz ve başka bir suç işlemek amacıyla patlayıcı kullanma suçunu kabul etti. Savcılar ayrıca iki mağdura 507 bin 781 dolar tazminat ödemesi gerektiğini bildirdi.