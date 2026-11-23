ABD'nin Florida eyaletinde akılalmaz bir olay az kalsın bir çocuğu hayattan koparıyordu. 24 yaşındaki Samuel Langrin, bir kadını zehirlemek için plan hazırladı. Kadınla buluştu fakat kadın yanında çocuğuyla beraber geldi. Langrin ise planından vazgeçmedi.

ÖLÜMCÜL OLABİLECEK YAĞ

Kadın tuvalete gitmek için yanlarından ayrıldığında Langrin, kadının çayına ölümcül olabilecek bir yağ döktü. Fakat bu çaydan çocuk bir yudum aldı. Kadın çayın alışılmadık bir kokusu olduğunu fark ettiğinde ise Langrin'e bir bilgisi olup olmadığını sordu. Langrin ise ellerini yıkadıktan sonra içeceğe bazı uçucu yağların karıştığını söyledi.

NANE KOKUSU

Kadın endişelenerek gece yarısından sonra polisi aradı. Polis, çay bardağını inceledi ve gözle görülür yağlı bir madde olduğunu ve "güçlü bir nane/mentol kokusu" yaydığını tespit etti.

PLANINI İTİRAF ETTİ

New York Post'un haberine göre, Langrin ilk olarak polise, kadına söylediği yalanı söyledi ve "saçında kullandığı" bir miktar nane esansiyel yağını ellerine aldığını ve bunun bardağa dökülmüş olabileceğini söyledi. Bir süre sonra ise zehirli uçucu yağı kasıtlı olarak çaya döktüğünü itiraf etti.

AMACINI DA AÇIKLADI

Mahkeme belgelerine göre, Langrin, kadının karnının "ağrımasını" istediğini, böylece "kendisini rahat bırakacağını" ancak "onu öldürmek istemediğini" ve bunun "zehirli ve potansiyel olarak ölümcül" olduğunun farkında olmadığını söyledi.

Mahkeme kayıtlarına göre, sanık ayrıca çocuğun yağ dolu bardaktan içmesini "istemediğini" de söyledi.

Öte yandan Langrin'in olaydan sadece iki gün önce, Langrin'in internetten bir şişe nane esansiyel yağı satın aldığı ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Langrin tutuklandı ve bir kişiyi öldürme veya yaralama niyetiyle yiyecek veya suya zehir katma girişiminde bulunma ve bedensel zarar içeren çocuk istismarı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

ÖZELLİKLE KARACİĞER İÇİN OLDUKÇA ZEHİRLİ

Tutuklama raporunda, Zehir Kontrol Merkezi'ne atıfta bulunularak, aromaterapide ve böcek kovucu olarak kullanılabilen yağın pulegon içerdiği ve özellikle karaciğer için oldukça zehirli olduğu belirtildi.