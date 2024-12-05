Kadirov, Trump'ı hedef tahtasına koydu: Bakalım ne kadar adammış

05 Aralık 2024 11:05 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 11:28

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağ kolu olarak bilinen Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ı hedef aldı. Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair sözlerini hatırlatan Kadirov adeta meydan okudu.

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Yaklaşık 3 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşında her daim Rus lider Vladimir Putin'e verdiği destekle ön plana çıkan Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ı kızdıracak sözler söyledi. ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşen başkanlık seçiminin ardından zaferini ilan eden Trump'ın sözlerini hatırlatan Kadirov, yeni başkanı Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden hedef aldı.

''BAKALIM NE KADAR ADAMMIŞ''

Donald Trump'ın seçim kampanyası ve seçim zaferi konuşmalarında sıklıkla dile getirdiği ''Savaşı 24 saatte bitirebilirim'' sözlerini hatırlatan Kadirov, "Trump, 24 saat içinde savaşı durduracağına söz verdi. Bakalım ne kadar adammış." dedi.

Trump, Çeçen liderin bu sözlerine henüz bir cevap vermedi. Fakat Kadirov'un bu sözlerinin Trump'ı kızdıracağı düşünülüyor.

TRUMP'IN SAVAŞ İÇİN '24 SAAT' VAATİ

Öte yandan Trump, Ukrayna'ya ABD'nin verdiği desteği her fırsatta eleştirmiş, milyarlarca doların harcanması üzerinden Başkan Joe Biden'ı hedef almıştı. Trump, savaşı "24 saat içinde" müzakere yoluyla son vermeyi vaat etmişti.