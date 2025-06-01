Kafes dövüşünde İsrailli rakibine her yumrukta 'Filistin'e özgürlük' dedi

İtalya'da düzenlenen Karma Dövüş Sanatları gecesinde bir müsabaka geceye damgasını vurdu. Kuzey İrlandalı Paddy McCorry ile İsrailli eski asker kozlarını paylaştı. Müsabaka sırasında Paddy McCorry, Farage'ı yere sererek yüzüne hem yumruk attı hem de 'Özgür Filistin' diye bağırdı.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Karma Dövüş Sanatları (MMA) müsabakalarında Kuzey İrlandalı Paddy McCorry ile İsrailli eski asker Shuki Farage arasındaki mücadele, geceye damga vurdu.

Filistin'e verdiği destekle tanınan Paddy McCorry, eski bir asker olan rakibi Farage'ı yere sererek yüzüne bir yandan "Özgür Filistin" diye bağırıp bir yandan da yumruklar savurdu.

FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTI

Karşılaşmayı kazanan Kuzey İrlandalı dövüşçü, müsabaka sonrasında bir kez daha rakibinin karşısında Filistin bayrağı açarak izleyicileri selamladı. McCorry bu hareketi ile kısa sürede gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.