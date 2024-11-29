Kainat Güzeli'nin başını ırkçılık iddiaları yaktı: 'Tacı geri alınsın'

29 Kasım 2024 11:05 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 12:56

2024 Kainat Güzeli seçilen Danimarkalı Victoria Kjaer Theilvig, sosyal medya hesabında paylaştığı bir video nedeniyle ırkçılık suçlamalarının hedefi oldu. Videoda ırkçı kabul edilen sözcükler içeren bir şarkı söyleyen Theilvig, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Bazı kullanıcılar, Theilvig'in ünvanının geri alınmasını istedi.

2024 Kainat Güzeli (Miss Universe) ünvanını alan Danimarkalı Victoria Kjaer Theilvig, sosyal medya platformu TikTok'ta paylaştığı video nedeniyle ırkçılıkla suçlandı. Theilvig, sosyal medyada yayılan videosunda, New York'taki Empire State Binası'nda Jay-Z'nin ırkçı kabul edilen kelimeler içeren "Empire State of Mind" şarkısını söyledi. IRKÇI SÖZCÜKLER TEPKİ ÇEKTİ Geçmişte siyahi insanları dışlamak için beyazlar tarafından kullanılan kelimeleri içeren şarkıyı söyleyen Kainat Güzeli, kullanıcıların tepkisini çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Theilvig'in ünvanının geri alınmasını istedi. AÇIKLAMA GELMEDİ Kainat Güzellik Yarışması'nın organizatörlerinden ve Victoria Kjaer Theilvig'den konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. Victoria Kjaer Theilvig, 16 Kasım'da Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen yarışmada 120 kişinin arasından sıyrılarak 73'üncü Kainat Güzeli seçilmişti. İlgili Haberler Defne Samyeli yine çok iddialı: 24 saat içinde evlenebilirim Ebru Şallı için “Her şey paraymış” demişti! Uğur Akkuş’tan flaş boşanma hamlesi