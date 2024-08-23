Kaldırım bir anda çöktü: Kadın 8 metrelik obrukta kayboldu
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
23 Ağustos 2024 17:00 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 17:14
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir kaldırım çöktü. O esnada kaldırımdan yürüyen bir kadın 8 metre derinliğinde açılan obruğa düştü. Bir erkek ise düşmekten son anda kurtuldu.
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da birçok kişinin yürüdüğü kaldırımda 8 metrelik derin bir obruk açıldı. Bir anda çöken kaldırımın üzerinde yürüyen bir kadın açılan obrukta kayboldu. O esnada obruğun hemen kenarında duran bir erkek ise tutunarak, obruğa düşmekten son anda kurtuldu.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yerel polis yetkilisi Sulizmie Affendy Sulaiman, kurtarma ekiplerinin 8 metrelik obruğun çevresine önlem amaçlı barikat kurduğunu bildirdi.
Başkentin Dang Wangi bölgesinde meydana gelen olay sonrası kayıp kadını bulmak için yürütülen arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı