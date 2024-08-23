Kaldırım bir anda çöktü: Kadın 8 metrelik obrukta kayboldu

23 Ağustos 2024 17:00 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 17:14

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Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da birçok kişinin yürüdüğü kaldırımda 8 metrelik derin bir obruk açıldı. Bir anda çöken kaldırımın üzerinde yürüyen bir kadın açılan obrukta kayboldu. O esnada obruğun hemen kenarında duran bir erkek ise tutunarak, obruğa düşmekten son anda kurtuldu.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yerel polis yetkilisi Sulizmie Affendy Sulaiman, kurtarma ekiplerinin 8 metrelik obruğun çevresine önlem amaçlı barikat kurduğunu bildirdi.

Başkentin Dang Wangi bölgesinde meydana gelen olay sonrası kayıp kadını bulmak için yürütülen arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.