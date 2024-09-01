Kaldırımda oluşan obruk kadını yuttu: 8 günlük kurtarma çalışmaları sonuç vermeden üstü kapatılıyor

01 Eylül 2024 13:21 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 13:33

Sadece 6 ayda 40 bin kişi evde yalnız ölü bulundu! Japonya sessiz ölümlerin önünü alamıyor

Sadece 6 ayda 40 bin kişi evde yalnız ölü bulundu! Japonya sessiz ölümlerin önünü alamıyor

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 23 Ağustos günü meydana gelen kaldırım çökmesi sırasında bir kadın 8 metrelik obruğa düştü. Kadını arama ve kurtarma çalışmaları 8 gün boyunca aralıklarla devam etti. Zaman zaman olumsuz hava koşulları çalışmaları zora soktu. 110 arama kurtarma personeli, kaldırımda oluşan obruğa düşen kadın için seferber oldu. Fakat bir sonuç alınamadı.

8 GÜNLÜK ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI

Arama ekibinden Mohammad, artık çalışmalarda sona gelindiğini, umutların tükendiğini ve çalışmaların devam etmesinin çok riskli ve tehlikeli olduğunu ifade etti.

Kadın, kaldırımın çökmesiyle oluşan obrukta 8 gün boyunca aranmasına rağmen bulunamadı ve çalışmalar sonlandırıldı.

PERSONEL İÇİN RİSKLİ VE TEHLİKELİ

Hükümet yetkilisi Zaliha Mustafa da konuya ilişkin açıklamasında, "Çalışmaların durdurulmasının nedenleri arasında kurtarma personelinin güvenliği ve sağlığını alakadar eden çeşitli faktörler bulunmakta" ifadesini kullandı.

MALEZYA'DA NE OLMUŞTU?

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da birçok kişinin yürüdüğü kaldırımda 8 metrelik derin bir obruk açılmıştı. Bir anda çöken kaldırımın üzerinde yürüyen bir kadın açılan obrukta kaybolmuştu. O esnada obruğun hemen kenarında duran bir erkek ise tutunarak, obruğa düşmekten son anda kurtulmuştu.