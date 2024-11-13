Kale satıldı, 110 milyon TL'lik eser kapı tutacağı oldu! Üstelik 300 yıllık

13 Kasım 2024 15:39 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 16:26

Fransız heykeltıraş Edme Bouchardon'un, İskoçyalı siyasetçi Sör Jon Gordon'u tasvir ettiği 300 yıllık eserin başına gelmeyen kalmadı. Şimdilerde 110 milyon TL'ye satılması planlanan büst bir dönem kapı tutacağı olarak bile kullanıldı.

Fransız heykeltıraş Edme Bouchardon'un, 1728 yılında İskoçyalı toprak sahibi ve siyasetçi Sör John Gordon'u tasvir ettiği eseri Bouchardon Büstü yüzyıllar içinde ilginç yolculuklara imza attı. Hatta bir dönem kapı tutacağı olarak kullanıldı. Büst, uzun süre boyunca ailenin İskoçya'daki kalesinde kaldı. Fakat kale, 1920'lerde satılığa çıkarıldı.

5 STERLİNE SATILDI

1930 yılında kalenin bulunduğu Invergordon Belediye Meclisi, Gordon'un kasabanın kurucusu olduğunu öne sürerek heykeli açık artırmada 5 sterline yani yaklaşık 220 TL'ye satın aldı. Bugünün parasıyla ise 500 sterline yani 22 bin TL'ye satılmış oldu. Belediye, heykeli sergileyeceğini söylese de bu hiçbir zaman gerçekleşmedi ve eser kayıplara karıştı.

KAPI TUTACAĞI OLARAK KULLANILDI

Büst, 1998 yılında sanayi bölgesinde kapı tutacağı olarak kullanılırken bulundu. Yeniden büstün sergilenmesi gündeme gelse de zaman içinde artan değeri nedeniyle bir depoya kaldırıldı.

2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi'nde ve Los Angeles'taki Getty Müzesi'nde sergilendi.

110 MİLYON TL'YE SATILACAK

Bu yıl ocak ayında ise Invergordon'ın bağlı olduğu Highland yerel yönetimi büstü satmayı planladıklarını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde heykelin satışı için bir engel olmadığı belirtildi.

300 yıllık heykel için alıcı da hazır. Yetkililer, kimliği açıklanmayan alıcının 2,5 milyon sterlin yani yaklaşık 110 milyon TL'lik teklif sunduğunu açıkladı. Ayrıca büstün artık sergilenmesi için kaliteli bir kopyasının yaptırılması önerildi.