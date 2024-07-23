Kamala Harris de İsrail'e biat ediyor! Netanyahu Beyaz Saray yolcusu

23 Temmuz 2024 06:28 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 06:28

Harris için tarihi bağış: 24 saatte tam 81 milyon dolar toplandı

Harris için tarihi bağış: 24 saatte tam 81 milyon dolar toplandı

Kamala Harris'ten ilk açıklama: Trump'ı yenmek için her şeyi yapacağım

Kamala Harris'ten ilk açıklama: Trump'ı yenmek için her şeyi yapacağım

ABD Başkan Yardımcısı ve bu aşamada Demokratların Kasım başkanlık seçimlerinde partinin adayı olması için ana aday olan Kamala Harris'in bu hafta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşecek.

İsminin açıklanmasını istemeyen Harris'in yardımcısına göre, Harris, Benjamin Netanyahu'nun Kongre'ye yapacağı ortak konuşmaya katılmayacak ancak bu hafta Beyaz Saray'da İsrail başbakanıyla ayrı bir ikili görüşme gerçekleştirecek.

İSRAİL'E BAĞLILIĞINI YİNELEYECEK

Danışman, Harris'in Netanyahu ile yapacağı birebir görüşmede, İsrail'in güvenliğine ve kendini savunma hakkına olan bağlılığını yineleyeceğini ancak aynı zamanda "İsrail'in güvende olduğu, tüm rehinelerin serbest bırakıldığı, Gazze'deki Filistinli sivillerin çektiği acıların sona erdiği ve Filistin halkının onur, özgürlük ve kendi kaderini tayin etme haklarından yararlanabileceği bir şekilde savaşın sona ermesi gerektiği görüşünü" ileteceğini söyledi.

Harris ayrıca devam eden ateşkes anlaşması müzakerelerini de ele almayı planlıyor.

HARRIS'İN NETANYAHU TUTUMU AKLA GELDİ

Harris ve Başkan Joe Biden arasında aylardır İsrail ve Gazze meselesi konusunda bir miktar anlaşmazlık var. Savaşın başlangıcından bu yana Harris, Biden da dahil olmak üzere yönetimdeki meslektaşlarına, Beyaz Saray'ın Gazze'deki insani hasara karşı kamuoyunda daha fazla endişe göstermesini istediğini söylüyor.

Başkan yardımcısının ofisine yakın bir kişi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Netanyahu'ya karşı "daha sert" olması gerektiğine inandığını söyledi. Bu kişi, "uzun vadeli bir barış ve iki devletli çözüm arayışında daha güçlü olunması" çağrısında bulundu.