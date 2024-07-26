Kamala Harris Donald Trump'ı tedirgin etmeye başladı! Son seçim anketi ortaya çıktı

26 Temmuz 2024 09:00 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 09:15

ABD Başkanı Joe Biden'ın sürpriz kararıyla seçim yarışında dengeler değişti. Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından Kamala Harris, yarışa girdi. Demokrat Partili Harris, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı yakalamakta geç kalmadı.

New York Times/Sienna Koleji tarafından yaptırılan en son anket, Trump ile Harris'in mevcut oy oranları hakkındaki tahminleri gösterdi.

DONALD TRUMP VE KAMALA HARRIS ARASINDA SADECE 1 PUAN VAR

22-24 Temmuz tarihlerinde ulusal çapta 1142 yetişkin ile gerçekleştirilen ankette, Trump'a 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde oy verebileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 48 çıkarken, Harris 1 puan geriden gelerek yüzde 47'de kaldı.

Biden ile Trump'ın 27 Haziran'daki canlı yayın seçim tartışmasından sonra yapılan aynı ankette Biden'ın Trump'ın 6 puan arkasına düştüğü görülmüştü.

KAMALA HARRIS'İN BAŞARISI

Siyasi gözlemciler, Biden'ın 19 Temmuz'da yarıştan çekildiğini duyurmasının ardından yerine aday olarak gösterip destek verdiği Harris'in, daha bir hafta geçmeden rakibi Trump'ı 1 puan geriden izleyecek şekilde arayı kapatmasını bu aşamada başarı olarak değerlendiriyor.