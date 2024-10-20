Kamala Harris, İsrail'i soykırım ile suçlayan gence destek verdi! Yahudi lobisi şokta

20 Ekim 2024 13:32 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 13:32

ABD başkan adayı Kamala Harris, İsrail'i "soykırım" yapmakla suçlayarak sözünü kesen protestocuya "Sözlerin gerçek" diyerek onay verdi. Bu açıklama sonrası Harris'e tepkiler gecikmedi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 5 Kasım'da yapılacak seçimler öncesi başkan adaylarından mevcut başkan yardımcısı Kamala Harris​'in İsrail hakkındaki yorumu ortalığı karıştırdı. Wisconsin​ eyaletine bağlı Milwaukee Üniversitesi'nde düzenlenen mitingde öğrencilere seslenen Harris, sözünü kesen bir boynunda kefiye bulunan gencin İsrail'i soykırımla suçlayan sözlerine destek verdi.

"PEKİ YA SOYKIRIM​"

Sosyal medyaya video kaydı da düşen olayda, Harris konuşmasını yaparken, İsrail karşıtı sözlerle kesen bir protestocu duyuluyor. Görüntülerde Harris'in öğrenciye yönelik olarak, "Ne hakkında konuştuğunu biliyorum. Ben de ateşkesi istiyorum. Savaşın bitmesini istiyorum. Ve konuşma hakkına saygı duyuyorum ancak şu anda konuşuyorum" ifadelerini kullanıyor.

Öğrenci ise Harris'in sözünü tekrar keserek "Peki ya soykırım? Peki ya soykırım? 19 bin çocuk öldü ve buna soykırım demeyeceksiniz" diye bağırıyor. Görüntülerin devamında öğrenci, güvenlik görevlileri tarafından salondan dışarı çıkarılıyor Bu sırada Harris, salondaki kalabalığa seslenmeye devam ederek "Dinleyin, bahsettiği şey gerçek. Bugün sizinle konuşmak için geldiğim konu bu değil, ancak bu gerçek ve sözlerine saygı duyuyorum" dedi.

DAVID FRIEDMAN'DAN ANINDA TEPKİ

Harris'in protestocu genci destekleyen bu sözlerine tepki gecikmedi. The Post'a konuşan eski ABD İsrail Büyükelçisi David Friedman, "Kamala Harris, İsrail'in soykırım yaptığına dair yanlış ve kötü niyetli bir suçlama yaptı" ifadelerini kullandı.

Harris'in bu çıkışı ABD'deki Yahudi lobisinde de şok etkisine neden oldu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda Harris antisemitizm ile suçlandı. Birçok yorumcu d bu çıkışın seçim sonuçlarını etkileyeceği yorumunda bulundu.