Kamala Harris, Trump hakkında konuştu: Akli dengesini yitirmeye başladı

15 Ekim 2024 13:16 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 13:31

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris, Cumhuriyetçilerin adayı eski başkan Donald Trump'ın seçim gününde "içerideki düşmanlarla" başa çıkmak için ordudan destek alınmasına ilişkin açıklamasının ardından, rakibinin ABD için "tehlikeli" olduğunu ifade etti. Harris, Donald Trump için "Akli dengesini yitirmeye başladı" ifadelerini kullandı.

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Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris​, Pensilvanya​ eyaletine bağlı Erie şehrinde gerçekleştirdiği mitingde Cumhuriyetçi rakibi Trump'ın "en kötü insanlar içimizdeki düşmanlar" ve bunlara karşı seçim gününde ordudan destek alınması gibi söylemlerini içeren bir klibe yer verdi.

"AKLİ DENGESİNİ YİTİRMEYE BAŞLADI"

Donald Trump​'ın ifadelerinin "tehlikeli" olduğunu ve kendisini desteklemeyen Amerikalıları "düşman" olarak nitelendirdiğini kaydeden Harris, Donald Trump için "Gitgide dengesizleşmeye ve akli dengesini yitirmeye başladı." ifadelerine yer verdi.

Harris, ikinci bir Trump döneminin ABD için "tehlikeli" olacağını dile getirdi.

TRUMP'IN ÖNERİSİ

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump, Fox News'a verdiği mülakatta, "Bence daha büyük sorun içimizdeki düşmanlar. Çok kötü insanlarımız var. Bazı hasta insanlarımız, radikal sol politikacılarımız var." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde "içerideki düşmanlarla" başa çıkmak için Ulusal Muhafızlardan ya da ordudan destek alınmasını önermişti.