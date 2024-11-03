Kamala Harris ve Donald Trump arasında at başı bir yarış! Biri burun farkıyla önde

03 Kasım 2024 09:29 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 09:52

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçiminde kıyasıya bir yarış var. Donald Trump ve Kamala Harris için son günler hızlı geçiyor. İkili arasında süren seçim yarışı ise at başı devam ediyor. İki adaydan biri, az bir farkla önde gidiyor.

ABD'de başkanlık seçimi için Cumhuriyetçilerden Donald Trump, burun farkıyla Demokratlardan Kamala Harris'in önünde seçim yarışını götürüyor. Son anketler, Trumo'ın 0,3 puanla önde olduğunu ortaya koydu. Seçim sonuçlarını en çok etkileyecek olan 7 salıncak eyaletin 5'inde ise Trump yine az farkla önde. Michigan ve Wisconsin eyaletlerinde ise Harris, yarışı önde götürüyor.

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek 60. başkanlık seçimleri için oy kullanma işlemleri sürerken ülkede son olarak yaklaşık 70 milyon kişinin oy kullandığı belirtildi. Güncel anketler de Trump ve Harris arasında kıyasıya bir yarış olduğunu gözler önüne serdi.

KAMALA HARRIS, TRUMP'IN GERİSİNDE KALDI

Ülke geneli ve eyalet düzeyindeki anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) adlı haber platformunda yer alan ve son dönemde yapılmış 14 anketin ortalamasına göre Trump, yüzde 48,4 desteğe sahip görünüyor. Demokrat aday Harris ise yüzde 48,1 destekle yarışı çok az farkla rakibinin gerisinde sürdürüyor.

Ekim ayının ortasına kadar ülke geneli anketlerde az farkla önde çıkan Harris'in son iki haftada çok az farkla Trump'ın gerisine düşmesi dikkati çekerken, uzmanlar iki adayın kafa kafaya bir yarış içinde olduğuna vurgu yapıyor.

SALINCAK EYALETLERDE DONALD TRUMP ÖNDE

Öte yandan başkanlık seçim sonuçlarının kaderini belirleyecek 7 çekişmeli eyaletin 5'inde Trump'ın az farkla önde olduğu, Michigan ve Wisconsin'de ise Harris'in ufak farklarla yarışı önde götürdüğü kaydediliyor. Söz konusu anketlere göre Trump, Arizona'da 2,3, Nevada'da 0,9, Georgia'da 2,6, North Carolina'da 1,5 ve Pennsylvania'da 0,5 puanla rakibinin önünde yer alıyor. Buna mukabil Harris, yarışı Michigan'da 0,8, Wisconsin'de de 0,3 puan önde sürdürüyor.

SEÇİM GÜNÜNDEN SONRAKİ SÜREÇ

ABD'de seçim süreci, seçim gününden sonra da uzun bir süreyi kapsıyor. Tarihler, eyaletlere göre farklılık gösterse de tüm eyaletlerin 10 Kasım-11 Aralık'ta seçim sonuçlarını resmen onaylaması gerekiyor.

17 Aralık'a kadar her eyaletin Seçiciler Kurulu üyelerinin, başkan adayına oyunu verip, bu oyları Washington'a göndermesi öngörülüyor. Gönderilen oyların en geç 23 Aralık'a kadar ABD Kongresine ulaşması gerekiyor.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu salonunda 6 Ocak'ta bir araya gelecek Kongre üyeleri, eyaletlerden gelen oyları alfabetik sıraya göre okuyup sayacak. Bu süreç tamamlandıktan sonra sonuçlar resmen duyurulacak.

Yeni ABD başkanı, 20 Ocak 2025'te yemin ederek görevine resmen başlayacak.