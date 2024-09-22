Kamala Harris'in tartışma teklifini Trump reddetti: Çok geç

22 Eylül 2024 05:06 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 05:15

Kamala Harris, Donald Trump ile bir kez daha canlı yayında tartışmak istiyor. Trump tarafı ise artık çok geç olduğunu savunarak teklifi geri çevirdi.

ABD'de başkanlık seçimi için oy verme başladı. Heyecanla sonuçların belli olacağı 5 Kasım günü beklenirken Demokratların adayı Kamala Harris​'ten Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump​'a teklif geldi. Harris "23 Ekim'de CNN'de canlı yayında tartışalım" dedi Trump tarafı kabul etmedi.

Demokrat aday Harris'in seçim ofisinden yapılan açıklamada, 23 Ekim'de CNN'de Harris'in Trump ile karşılaşmaya hazır olduğu ilan edildi. Harris'in bu çağrısına seçim mitingi düzenlediği Kuzey Carolina'dan yanıt veren Trump, "Başka bir tartışma programıyla ilgili sorun şu ki artık bunun için çok geç, (erken) oy verme işlemleri şimdiden başladı." diyerek kabul etmedi.

10 EYLÜL'DE KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Harris'ten önce Demokratların başkan adayı olan ABD Başkanı Joe Biden ile 27 Haziran'da ilk canlı yayın tartışmasına çıkan Trump, 10 Eylül'de ise Harris ile karşı karşıya gelmişti.

ABD'de ülke geneli anketlerde Harris yüzde 49,3 oy oranıyla Trump'ın az farkla önünde bulunuyor; Trump ise yüzde 47,4 oy desteğine sahip gözüküyor.